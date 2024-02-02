Видеоидентификация пенсионеров: как сообщат о назначенном времени после подачи заявки

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами раніше 24 лютого 2022 року, мають пройти фізичну ідентифікацію.

Источник иллюстративного фото: Centre for Ageing Better / Unsplash

До 31 марта все пенсионеры, которые стали внутренне перемещенными лицами ранее 24 февраля 2022, должны пройти физическую идентификацию. Это поможет актуализировать данные о получателях пенсионных выплат среди ВПЛ.

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

Так, пройти идентификацию можно любым способом: онлайн или офлайн. Сделать это также можно с помощью видеосвязи.

Как узнать, в какой день и время проходить идентификацию:

Прежде всего, следует помнить, что видеоидентификация осуществляется не ранее, чем 10 рабочих и не позднее, чем 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Сообщение о дате и времени проведения видеовызова отправят на электронный адрес, который был указан при подаче заявления.

Сам звонок оператор Пенсионного фонда Украины совершит через избранный гражданином мессенджер, привязанный к номеру телефона, который был указан в заявлении на идентификацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.