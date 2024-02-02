Как пройти ВВК в поликлиниках военных госпиталей: разъяснение Минобороны

Для того чтобы попасть на военно-врачебную комиссию, военнослужащему нужно подать рапорт своему командиру.

Фото: 24tv.ua

Министерство обороны Украины разъяснило, как пройти военно-врачебную комиссию в поликлиниках военных госпиталей.

Для того чтобы попасть на ВВК, военнослужащему нужно подать рапорт своему командиру. Командир может самостоятельно принять соответствующее решение и отправить военнослужащего на ВВК.

После этого начальник медицинской службы части регистрирует военнослужащего в электронной очереди и формирует направление. Там четко указывается место и время прохождения ВВК.

Пройти ВВК в поликлиниках военных госпиталей можно в Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Работают они с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.

Военнослужащий формирует пакет документов для прохождения ВВК и прибывает в военный госпиталь. Он включает в себя:

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

удостоверение УБД (при наличии);

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинская книга;

оригинал или должным образом заверенная копия справки об обстоятельствах травмы от воинской части (в случае получения травмы, увечья в результате боевых действий) и/или заверенная копия акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранение, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили в результате поражений или действий со стороны противника);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих – участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Оригиналы или копии направления на медицинское освидетельствование ВВК и другие документы, необходимые для принятия постановлений ВВК, направляются или предоставляются воинской частью (учреждением, учреждением) в учреждение здравоохранения (учреждения) в электронной или бумажной форме в установленном законодательством порядке.

Прибыв в поликлинику военного госпиталя, военнослужащий приходит в кабинет ВВК. Оттуда его направляют к терапевту и предоставляют карту обследования и медицинского осмотра. Терапевт проводит осмотр и направляет к специализированным врачам и анализам. Он же формирует дальнейший порядок прохождения врачей за электронной очередью.

После прохождения всех необходимых обследований и анализов Комиссия принимает либо постановление о годности, ограниченную пригодность к военной службе, потребность в отпуске, либо постановление о негодности к военной службе.

В первом случае постановление ВВК оформляется справкой ВВК, которая выдается на руки военнослужащему или направляется в воинскую часть. После этого военнослужащий направляется в свою воинскую часть или по месту проведения отпуска.

Во втором случае в дальнейшем военнослужащий увольняется с военной службы по состоянию здоровья и направляется в ТЦК и СП.

В случае если воинская часть и другие уполномоченные лица незаконно, по мнению военнослужащего, отказывают в направлении на ВВК нужно:

обратиться к старшему начальнику;

если это не помогает – позвонить по горячей линии Командование Медицинских Сил ВСУ (044 522 83 58) и/или Министерства обороны Украины (1512) и объяснить свою проблему;

если это не сработало, тогда следует подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.

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