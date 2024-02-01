Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрит законопроект о растаможке легковых автомобилей через Дію

Подача таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля будет происходить через Дію, а правильность определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по базе данных, которую будет формировать Министерство цифровой трансформации..

В Украине ликвидируют созданную 3 года назад Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – Комитет поддержал законопроект Минцифры

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована – Рада готовится рассмотреть законопроект, который подал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сторонам должно быть доступно апелляционное обжалование решений, касающихся ареста имущества, - позиция Верховного Суда

Право на апелляционное обжалование определения следственного судьи об отказе в отмене ареста имущества – позиция Верховного Суда.

Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко

Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине ликвидируют созданную 3 года назад Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – Комитет поддержал законопроект Минцифры

18:03, 1 февраля 2024
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будет ликвидирована – Рада готовится рассмотреть законопроект, который подал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Украине ликвидируют созданную 3 года назад Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей – Комитет поддержал законопроект Минцифры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Орган, созданный 3,5 года назад – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) будут ликвидировать. О том, что соответствующий законопроект готовится к принятию за основу, сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендовал парламенту принять за основу правительственный законопроект №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр.

Законопроект направлен на усовершенствование государственного регулирования в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей, установление справедливой и прозрачной процедуры лицензирования бизнеса в сфере азартных игр.

При этом проект предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Отсутствие системы онлайн мониторинга, многочисленные скандалы и блокировки, ненадлежащий контроль над отраслью свидетельствует о том, что создание КРАИЛ ошибкой. Соглашаюсь с КМ. Ошибки нужно исправлять», – отметил Даниил Гетманцев.

Законопроект №9256 разрабатывали в Минцифре. Соответственно одобрительно отозвался о таком решении Комитета министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Комитет поддержал нашу идею ликвидировать КРАИЛ и автоматизировать выдачу игровой лицензии в сфере азартных игр. Спасибо комитету и его председателю Даниилу Гетманцеву за поддержку. Теперь законопроект № 9256 ожидает первого чтения, надеюсь на поддержку народных депутатов и в сессионном зале. Это важный антикоррупционный законопроект. Если его примут, из процесса выдачи лицензий уберут человеческий фактор – все будет автоматически и по четким критериям», - объяснил Федоров.

Законопроект предусматривает, что осуществление государственной политики в сфере организации и проведения лотерей обеспечивает Кабинет Министров.

При этом формирование и реализация государственной политики в сфере организации и проведения лотерей обеспечивается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей (в законопроекте он называется «Уполномоченный орган»).

Заявление о получении лицензии может быть подано в электронной форме посредством Единого государственного веб-портала электронных услуг в порядке, определенном Кабмином.

После принятия закона полномочия комиссии, ее членов и руководства прекращаются. В течение месяца Кабмин должен создать новый госорган, в который перейдет бюджет КРАИЛ.

Следует заметить, что обоснование в Минцифре довольно необычное – длительное отсутствие кворума у КРАИЛ.

«В 2020 году Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» на законодательном уровне была урегулирована деятельность в сфере азартных игр путем создания умноженного коллегиального органа.

КРАИЛ является коллегиальным органом в составе председателя и 6 членов. Председатель и члены КРАИЛ назначаются на должности и увольняются по результатам открытого конкурса. Заседание КРАИЛ правомочно, если на нем присутствует 5 членов.

Однако с введением военного положения некоторые члены КРАИЛ были освобождены от работы на период прохождения военной службы во время мобилизации, что повлекло за собой невозможность дальнейшего проведения заседаний КРАИЛ и принятия необходимых решений по вопросам обеспечения деятельности указанного органа.

Ситуация с блокированием работы указанного коллегиального органа из-за отсутствия кворума случались не впервые и действительно нуждается в скорейшем принятии соответствующих управленческих решений, поскольку в настоящее время фактически происходит нарушение принципа непрерывности деятельности центрального органа исполнительной власти.

Возможным путем (по усмотрению Парламента) решения поднятого вопроса является пересмотр принципов образования и функционирования работы КРАИЛ, в частности, превращение КРАИЛ из коллегиального органа в центральный орган исполнительной власти», - отмечает Михаил Федоров в пояснительной записке.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду