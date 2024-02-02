В Киеве вернули владелице лабрадора, который пропал возле магазина

Парень с девушкой увидели собачку и решили, что он бездомный, поэтому забрали к себе.

В столице участковые офицеры полиции вернули владелице собаку.

Так, в полиции рассказали, что событие произошло в Шевченковском районе столицы. На спецлинию позвонила женщина и сообщила, что исчез ее пес породы лабрадор, которого она оставила возле магазина.

Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия и выяснили, что люди видели парня с девушкой, гулявших неподалеку от магазина с похожим песиком. Полицейские нашли их. Как выяснилось, молодые люди увидели собаку и решили, что она бездомная, после чего забрали ее к себе.

Лабрадора по имени Оскар вернули владелице.

Напомним, в Киеве разрабатывают обновленные правила содержания домашних животных.

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