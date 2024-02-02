У Києві повернули власниці лабрадора, який зник біля магазину

Хлопець із дівчиною побачили песика та вирішили, що він безпритульний, тому забрали до себе.

У столиці дільничні офіцери поліції повернули власниці собаку.

Так, у поліції розповіли, що подія трапилася у Шевченківському районі столиці. На спецлінію зателефонувала жінка та повідомила, що зник її пес породи лабрадор, якого вона залишила біля магазину.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцям події та з’ясували, що люди бачили хлопця з дівчиною, які гуляли неподалік магазину зі схожим песиком. Поліцейські відшукали їх. Як з’ясувалося, молоді люди побачили собаку та вирішили що вона безпритульна, після чого забрали її до себе.

Лабрадора на ім'я Оскар повернули власниці.

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