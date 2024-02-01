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В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри

18:03, 1 лютого 2024
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована – Рада готується розглянути законопроект, який подав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В Україні ліквідують створену 3 роки тому Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей – Комітет підтримав законопроект Мінцифри
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Орган, який був створений 3,5 роки тому – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) будуть ліквідувати. Про те, що відповідний законопроект готується до прийняття за основу повідомив голова парламентського Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Комітет Верховної Ради з питань податкової політики рекомендував парламенту прийняти за основу урядовий законопроект №9256 про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор.

Законопроект спрямований на вдосконалення державного регулювання у сфері регулювання ринку азартних ігор та лотерей, встановлення справедливої та прозорої процедури ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор.

При цьому проект передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Відсутність системи онлайн моніторингу, численні скандали та блокування, неналежний контроль за галуззю свідчить про те, що створення КРАІЛ помилкою. Погоджуюсь з КМ.
Помилки треба виправляти», зазначив Данило Гетманцев.

Законопроект №9256 розробляли у Мінцифри. Відповідно схвально відгукнувся про таке рішення Комітету міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Комітет підтримав нашу ідею ліквідувати КРАІЛ й автоматизувати видачу гральної ліцензії у сфері азартних ігор. Дякую комітету і його голові Данилу Гетманцеву за підтримку. Тепер законопроект № 9256 очікує на перше читання, сподіваюся на підтримку народних депутатів і в сесійній залі. Це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник — усе буде автоматично й за чіткими критеріями», - пояснив Федоров.

Законопроект передбачає, що здійснення державної політики у сфері організації та проведення лотерей забезпечує Кабінет Міністрів.

При цьому формування та реалізація державної політики у сфері організації та проведення лотерей забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей (у законопроекті він має назву «Уповноважений орган»).

Заява про отримання ліцензії може бути подана в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, визначеному Кабміном.

Після прийняття закону повноваження комісії, її членів І керівництва припиняються. Протягом місяця Кабмін має створити новий держорган, до якого перейде бюджет КРАІЛ. 

Слід зауважити, що обгрунтування у Мінцифри досить незвичне – тривала відсутність кворуму у КРАІЛ.

«У 2020 році Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» на законодавчому рівні було врегульовано діяльність в сфері азартних ігор шляхом створення помноженого колегіального органу.

КРАІЛ є колегіальним органом у складі голови та 6 членів. Голова та члени КРАІЛ призначаються на посади та звільняються за результатами відкритого конкурсу. Засідання КРАІЛ є правомочними, якщо на ньому присутні 5 членів.

Проте, із введенням воєнного стану деякі члени КРАІЛ були увільненні від роботи на період проходження військової служби під час мобілізації, що спричинило неможливість подальшого проведення засідань КРАІЛ та прийняття необхідних рішень з питань забезпечення діяльності зазначеного органу.

Ситуація з блокуванням роботи зазначеного колегіального органу через відсутність кворуму траплялися не вперше та є дійсно такою, що потребує найшвидшого прийняття відповідних управлінських рішень, оскільки наразі фактично відбувається порушення принципу безперервності діяльності центрального органу виконавчої влади.

Можливим шляхом (на розсуд Парламенту) вирішення порушеного питання є перегляд засад утворення та функціонування роботи КРАІЛ, зокрема перетворення КРАІЛ з колегіального органу на центральний орган виконавчої влади», - зазначає Михайло Федоров у пояснювальній записці.

Автор: Наталя Мамченко

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