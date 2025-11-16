Нефіксований робочий час: роботодавцям заборонено обмежувати працівників у другій роботі
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, офіційно працювати на іншій роботі.
Що кажуть у Держпраці
За законодавством, працівник має право реалізовувати свої здібності і працювати одночасно на кількох підприємствах, якщо це не суперечить закону, колективному договору або домовленості між сторонами.
Відповідно до статті 21-1 Кодексу законів про працю, роботодавець не має права забороняти працівникові з нефіксованим робочим часом укладати інші трудові договори та виконувати додаткову роботу.
Що це означає для працівників
Держпраці наголошує:
- у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом не можна прописувати умову про заборону працювати ще десь,
- працівник вільний обирати кількість роботодавців,
- роботодавці не мають права обмежувати його в укладанні інших договорів.
