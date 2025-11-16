  1. В Україні

Нефіксований робочий час: роботодавцям заборонено обмежувати працівників у другій роботі

18:05, 16 листопада 2025
Працівник із нефіксованим робочим часом має право укладати інші трудові договори, а роботодавець не може заборонити цього умовами контракту.
Нефіксований робочий час: роботодавцям заборонено обмежувати працівників у другій роботі
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, офіційно працювати на іншій роботі.

Що кажуть у Держпраці

За законодавством, працівник має право реалізовувати свої здібності і працювати одночасно на кількох підприємствах, якщо це не суперечить закону, колективному договору або домовленості між сторонами.

Відповідно до статті 21-1 Кодексу законів про працю, роботодавець не має права забороняти працівникові з нефіксованим робочим часом укладати інші трудові договори та виконувати додаткову роботу.

Що це означає для працівників

Держпраці наголошує:

  • у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом не можна прописувати умову про заборону працювати ще десь,
  • працівник вільний обирати кількість роботодавців,
  • роботодавці не мають права обмежувати його в укладанні інших договорів.

Держпраці трудові відносини

