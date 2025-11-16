Нефиксированное рабочее время: работодателям запрещено ограничивать сотрудников во второй работе

Работник с нефиксированным рабочим временем имеет право заключать другие трудовые договоры, а работодатель не может запрещать этого условиями контракта.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, официально работать на другой работе.

Что говорят в Гоструда

Согласно законодательству, работник имеет право реализовывать свои способности и работать одновременно на нескольких предприятиях, если это не противоречит закону, коллективному договору или соглашению сторон.

В соответствии со статьей 21-1 Кодекса законов о труде работодатель не имеет права запрещать работнику с нефиксированным рабочим временем заключать другие трудовые договоры и выполнять дополнительную работу.

Что это означает для работников

Гоструда подчеркивает:

в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем нельзя прописывать условие о запрете работать еще где-либо,

работник свободен в выборе количества работодателей,

работодатели не имеют права ограничивать его в заключении других договоров.

