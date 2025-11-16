Нефиксированное рабочее время: работодателям запрещено ограничивать сотрудников во второй работе
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работник, заключивший трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, официально работать на другой работе.
Что говорят в Гоструда
Согласно законодательству, работник имеет право реализовывать свои способности и работать одновременно на нескольких предприятиях, если это не противоречит закону, коллективному договору или соглашению сторон.
В соответствии со статьей 21-1 Кодекса законов о труде работодатель не имеет права запрещать работнику с нефиксированным рабочим временем заключать другие трудовые договоры и выполнять дополнительную работу.
Что это означает для работников
Гоструда подчеркивает:
- в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем нельзя прописывать условие о запрете работать еще где-либо,
- работник свободен в выборе количества работодателей,
- работодатели не имеют права ограничивать его в заключении других договоров.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.