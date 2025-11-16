Сухопутні війська оголосили про нову модель служби для іноземних добровольців: що змінюється

Тепер вони матимуть ширші можливості, включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування.

Сухопутні війська Збройних Сил України повідомили про оновлення підходу до залучення іноземних добровольців, які вирішили підписати контракт та проходити службу у складі ЗСУ. Зміни спрямовані на більш ефективне використання їхнього досвіду та інтеграцію в бойові підрозділи.

Чому виникла потреба в оновленні системи

У Сухопутних військах нагадують, що окремі формати, створені у 2022 році, дозволили оперативно приймати іноземців у найскладніший період оборони країни. Проте ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби військових частин суттєво змінилися.

Тому нині відбувається «еволюція підходів» до застосування іноземних військовослужбовців.

Головні зміни

У новій моделі робиться акцент на ефективності та гнучкості:

Добровольці зможуть самі обирати бойову бригаду, напрямок служби та сферу застосування — відповідно до власної підготовки, бойового досвіду та побажань.

Підрозділи отримуватимуть іноземних військових саме там, де їхні навички потрібні найбільше.

Система забезпечуватиме кращу інтеграцію іноземців і рівні можливості разом з українськими бійцями.

Акцент — на раціональному використанні кадрового ресурсу.

У Сухопутних військах наголосили, що високо цінують самопожертву, мотивацію та відданість іноземних добровольців, які стали поруч із українськими військовими.

«Ми і надалі забезпечуватимемо прозорі, зрозумілі й ефективні механізми служби для кожного, хто робить свідомий вибір стати поруч із українськими військовими у боротьбі за свободу й безпеку», — наголосили Сухопутні війська.

