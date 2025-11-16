  1. В Украине

Сухопутные войска объявили о новой модели службы для иностранных добровольцев: что изменяется

18:23, 16 ноября 2025
Теперь у них будет больше возможностей, включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения.
Сухопутные войска объявили о новой модели службы для иностранных добровольцев: что изменяется
Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сообщили об обновлении подхода к привлечению иностранных добровольцев, которые решили подписать контракт и проходить службу в составе ВСУ. Изменения направлены на более эффективное использование их опыта и интеграцию в боевые подразделения.

Почему возникла необходимость в обновлении системы

В Сухопутных войсках напоминают, что отдельные форматы, созданные в 2022 году, позволили оперативно принимать иностранцев в самый сложный период обороны страны. Однако ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности воинских частей существенно изменились.

Поэтому сейчас происходит «эволюция подходов» к применению иностранных военнослужащих.

Главные изменения

В новой модели делается акцент на эффективности и гибкости:

Добровольцы смогут самостоятельно выбирать боевую бригаду, направление службы и сферу применения — в соответствии с собственной подготовкой, боевым опытом и пожеланиями.

Подразделения будут получать иностранных военнослужащих именно там, где их навыки нужны больше всего.

Система будет обеспечивать лучшую интеграцию иностранцев и равные возможности вместе с украинскими бойцами.

Акцент — на рациональном использовании кадрового ресурса.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что высоко ценят самопожертвование, мотивацию и преданность иностранных добровольцев, которые стали рядом с украинскими военными.

«Мы и далее будем обеспечивать прозрачные, понятные и эффективные механизмы службы для каждого, кто делает осознанный выбор стать рядом с украинскими военнослужащими в борьбе за свободу и безопасность», — подчеркнули Сухопутные войска.

ВСУ военные военнослужащие

