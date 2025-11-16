Британського юриста повністю виправдали у справі про неправдиві дані щодо витрат
Британського юриста Амадіна Ніколаса Ехоротумвена, якого звинувачували у внесенні неправдивої або оманливої інформації до кошторису витрат, повністю виправдали. Дисциплінарний трибунал соліситорів (SDT) встановив, що звинувачення не були доведені на необхідному рівні. Про це повідомляє Law Gazette.
У чому його підозрювали
Ехоротумвен, який працював єдиним директором у лондонській юридичній фірмі Johnson & Steller Limited (фірма припинила діяльність у липні 2020 року), нібито подав кошторис у травні 2017 року, де вказані витрати перевищували суму, на яку мав право його клієнт.
Юрист представляв клієнта у справі щодо професійної недбалості й отримав завдання захищати від заяви про винесення скороченого рішення.
Що встановив трибунал
SDT дійшов висновку, що:
- угода з клієнтом була на погодинній оплаті, що підтверджують документи;
- пояснення юриста узгоджувалися з матеріалами справи;
- хоча листування іноді було складеним невдало, намірів ввести когось в оману не було;
- поданий кошторис відповідав домовленостям на той час.
Щодо витрат клієнта, який представляв себе сам (LiP)
Трибунал визнав, що сума у £8 500 була високою, але:
- Ехоротумвен надав правдоподібне пояснення, яке ґрунтувалося на телефонних розмовах з клієнтом;
- не було доказів, що він бачив лист із нижчою сумою;
- трибунал прийняв його слова про те, що він спирався на усні інструкції;
- не встановлено жодного особистого чи фінансового мотиву для недоброчесності.
Рішення SDT
Трибунал відхилив обидві частини звинувачення — і щодо гонорарів, і щодо витрат LiP — визнавши, що доказів недостатньо.
При цьому SDT врахував позитивну репутацію Ехоротумвена та свідчення кількох регульованих фахівців.
Справу закрито, рішення про накладення витрат не ухвалювалося.
