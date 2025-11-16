Британського юриста повністю виправдали у справі про неправдиві дані щодо витрат

Звинувачення у поданні завищеного чи оманливого кошторису не підтвердилися, і доказів недоброчесності юриста немає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британського юриста Амадіна Ніколаса Ехоротумвена, якого звинувачували у внесенні неправдивої або оманливої інформації до кошторису витрат, повністю виправдали. Дисциплінарний трибунал соліситорів (SDT) встановив, що звинувачення не були доведені на необхідному рівні. Про це повідомляє Law Gazette.

У чому його підозрювали

Ехоротумвен, який працював єдиним директором у лондонській юридичній фірмі Johnson & Steller Limited (фірма припинила діяльність у липні 2020 року), нібито подав кошторис у травні 2017 року, де вказані витрати перевищували суму, на яку мав право його клієнт.

Юрист представляв клієнта у справі щодо професійної недбалості й отримав завдання захищати від заяви про винесення скороченого рішення.

Що встановив трибунал

SDT дійшов висновку, що:

угода з клієнтом була на погодинній оплаті, що підтверджують документи;

пояснення юриста узгоджувалися з матеріалами справи;

хоча листування іноді було складеним невдало, намірів ввести когось в оману не було;

поданий кошторис відповідав домовленостям на той час.

Щодо витрат клієнта, який представляв себе сам (LiP)

Трибунал визнав, що сума у £8 500 була високою, але:

Ехоротумвен надав правдоподібне пояснення, яке ґрунтувалося на телефонних розмовах з клієнтом;

не було доказів, що він бачив лист із нижчою сумою;

трибунал прийняв його слова про те, що він спирався на усні інструкції;

не встановлено жодного особистого чи фінансового мотиву для недоброчесності.

Рішення SDT

Трибунал відхилив обидві частини звинувачення — і щодо гонорарів, і щодо витрат LiP — визнавши, що доказів недостатньо.

При цьому SDT врахував позитивну репутацію Ехоротумвена та свідчення кількох регульованих фахівців.

Справу закрито, рішення про накладення витрат не ухвалювалося.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.