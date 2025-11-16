  1. У світі

Британського юриста повністю виправдали у справі про неправдиві дані щодо витрат

20:29, 16 листопада 2025
Звинувачення у поданні завищеного чи оманливого кошторису не підтвердилися, і доказів недоброчесності юриста немає.
Британського юриста повністю виправдали у справі про неправдиві дані щодо витрат
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британського юриста Амадіна Ніколаса Ехоротумвена, якого звинувачували у внесенні неправдивої або оманливої інформації до кошторису витрат, повністю виправдали. Дисциплінарний трибунал соліситорів (SDT) встановив, що звинувачення не були доведені на необхідному рівні. Про це повідомляє Law Gazette.

У чому його підозрювали

Ехоротумвен, який працював єдиним директором у лондонській юридичній фірмі Johnson & Steller Limited (фірма припинила діяльність у липні 2020 року), нібито подав кошторис у травні 2017 року, де вказані витрати перевищували суму, на яку мав право його клієнт.

Юрист представляв клієнта у справі щодо професійної недбалості й отримав завдання захищати від заяви про винесення скороченого рішення.

Що встановив трибунал

SDT дійшов висновку, що:

  • угода з клієнтом була на погодинній оплаті, що підтверджують документи;
  • пояснення юриста узгоджувалися з матеріалами справи;
  • хоча листування іноді було складеним невдало, намірів ввести когось в оману не було;
  • поданий кошторис відповідав домовленостям на той час.

Щодо витрат клієнта, який представляв себе сам (LiP)

Трибунал визнав, що сума у £8 500 була високою, але:

  • Ехоротумвен надав правдоподібне пояснення, яке ґрунтувалося на телефонних розмовах з клієнтом;
  • не було доказів, що він бачив лист із нижчою сумою;
  • трибунал прийняв його слова про те, що він спирався на усні інструкції;
  • не встановлено жодного особистого чи фінансового мотиву для недоброчесності.

Рішення SDT

Трибунал відхилив обидві частини звинувачення — і щодо гонорарів, і щодо витрат LiP — визнавши, що доказів недостатньо.

При цьому SDT врахував позитивну репутацію Ехоротумвена та свідчення кількох регульованих фахівців.

Справу закрито, рішення про накладення витрат не ухвалювалося.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юрист Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]