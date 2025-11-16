Британского юриста полностью оправдали по делу о ложных данных относительно расходов

Обвинения в подаче завышенной или вводящей в заблуждение сметы не подтвердились, и доказательств недобросовестности юриста нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британского юриста Амадина Николаса Эхоротумвена, которого обвиняли во внесении ложной или вводящей в заблуждение информации в смету расходов, полностью оправдали. Дисциплинарный трибунал солиситоров (SDT) установил, что обвинения не были доказаны в необходимой степени. Об этом сообщает Law Gazette.

В чем его подозревали

Эхоротумвен, который работал единственным директором в лондонской юридической фирме Johnson & Steller Limited (фирма прекратила деятельность в июле 2020 года), якобы подал смету в мае 2017 года, где указанные расходы превышали сумму, на которую имел право его клиент.

Юрист представлял клиента в деле о профессиональной небрежности и получил поручение защищаться от заявления о вынесении сокращенного решения.

Что установил трибунал

SDT пришел к выводу, что:

соглашение с клиентом было на почасовой оплате, что подтверждают документы;

объяснения юриста соответствовали материалам дела;

хотя переписка иногда была составлена неудачно, намерений кого-либо вводить в заблуждение не было;

поданная смета соответствовала договоренностям на тот момент.

Что касается расходов клиента, представлявшего себя сам (LiP)

Трибунал признал, что сумма в £8 500 была высокой, но:

Эхоротумвен предоставил правдоподобное объяснение, основанное на телефонных разговорах с клиентом;

не было доказательств, что он видел письмо с меньшей суммой;

трибунал принял его слова о том, что он полагался на устные инструкции;

не установлено никакого личного или финансового мотива для недобросовестности.

Решение SDT

Трибунал отклонил обе части обвинения — и относительно гонораров, и относительно расходов LiP — признав, что доказательств недостаточно.

При этом SDT учел положительную репутацию Эхоротумвена и показания нескольких регулируемых специалистов.

Дело закрыто, решение о взыскании расходов не принималось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.