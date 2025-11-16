Британского юриста полностью оправдали по делу о ложных данных относительно расходов
Британского юриста Амадина Николаса Эхоротумвена, которого обвиняли во внесении ложной или вводящей в заблуждение информации в смету расходов, полностью оправдали. Дисциплинарный трибунал солиситоров (SDT) установил, что обвинения не были доказаны в необходимой степени. Об этом сообщает Law Gazette.
В чем его подозревали
Эхоротумвен, который работал единственным директором в лондонской юридической фирме Johnson & Steller Limited (фирма прекратила деятельность в июле 2020 года), якобы подал смету в мае 2017 года, где указанные расходы превышали сумму, на которую имел право его клиент.
Юрист представлял клиента в деле о профессиональной небрежности и получил поручение защищаться от заявления о вынесении сокращенного решения.
Что установил трибунал
SDT пришел к выводу, что:
- соглашение с клиентом было на почасовой оплате, что подтверждают документы;
- объяснения юриста соответствовали материалам дела;
- хотя переписка иногда была составлена неудачно, намерений кого-либо вводить в заблуждение не было;
- поданная смета соответствовала договоренностям на тот момент.
Что касается расходов клиента, представлявшего себя сам (LiP)
Трибунал признал, что сумма в £8 500 была высокой, но:
- Эхоротумвен предоставил правдоподобное объяснение, основанное на телефонных разговорах с клиентом;
- не было доказательств, что он видел письмо с меньшей суммой;
- трибунал принял его слова о том, что он полагался на устные инструкции;
- не установлено никакого личного или финансового мотива для недобросовестности.
Решение SDT
Трибунал отклонил обе части обвинения — и относительно гонораров, и относительно расходов LiP — признав, что доказательств недостаточно.
При этом SDT учел положительную репутацию Эхоротумвена и показания нескольких регулируемых специалистов.
Дело закрыто, решение о взыскании расходов не принималось.
