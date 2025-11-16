Плануєте купити нерухомість: що потрібно перевірити перед угодою
Якщо ви плануєте купівлю житла чи іншої нерухомості, варто заздалегідь підготуватися. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги нагадують про ключові кроки, які допоможуть уникнути ризиків і захистити свої інтереси.
Перевірте документи на нерухомість
Покупцям радять обов’язково попросити у продавця:
- Право власності — витяг з Державного реєстру речових прав.
- Правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадковий договір тощо.
- Витяг з реєстру територіальної громади — щоб переконатися, що в помешканні не зареєстровані діти або інші особи, без згоди яких продаж неможливий.
Також потрібно отримати:
- Витяг з Державного реєстру речових прав щодо обтяжень — арештів, іпотек, судових спорів.
- Довідку про відсутність боргів за комунальні послуги.
- Документи на землю, якщо купується будинок: держакт, кадастровий номер, виписки з реєстрів або судові рішення.
Перевірте продавця
Продавець повинен бути законним власником або діяти за нотаріальною довіреністю.
Українцям радять:
- перевірити паспорт та ІПН продавця;
- переконатися, що всі співвласники згодні на продаж;
- якщо продає представник — перевірити довіреність, терміни та обсяг повноважень.
Перевірте сам об’єкт нерухомості
Обов’язково зверніть увагу на:
- технічний стан: стіни, дах, вікна, фундамент, підвал;
- комунікації: наявність води, газу, опалення;
- техпаспорт або довідку БТІ — чи збігається фактична площа та планування з документами.
Нотаріальне оформлення
Договір купівлі-продажу укладається лише у письмовій формі з нотаріальним посвідченням.
У нотаріуса також можна підписати попередній договір, щоб зафіксувати домовленості.
Нотаріус:
- перевіряє документи та обтяження;
- реєструє нового власника в Держреєстрі.
Фінансові розрахунки
Фахівці застерігають:
Не платіть наперед, якщо немає письмового договору.
Найбезпечніші варіанти — розрахунок через банк або нотаріальний депозитний рахунок.
Витрати при купівлі
Податки продавця залежать від кількості продажів протягом року:
Перший продаж за рік, якщо майном володіли понад 3 роки — ПДФО та військовий збір не сплачуються.
Другий продаж — ПДФО 5% + військовий збір 1,5%.
Третій і більше — ПДФО 18% + військовий збір 1,5%.
Покупець сплачує 1% держмита.
Нотаріальні послуги, держмито та вартість оцінки майна оплачуються за домовленістю між сторонами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.