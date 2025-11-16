  1. В Україні

Плануєте купити нерухомість: що потрібно перевірити перед угодою

19:53, 16 листопада 2025
Українцям нагадали про ключові документи, перевірки продавця та технічний стан об’єкта, без яких безпечна купівля нерухомості неможлива.
Якщо ви плануєте купівлю житла чи іншої нерухомості, варто заздалегідь підготуватися. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги нагадують про ключові кроки, які допоможуть уникнути ризиків і захистити свої інтереси.

Перевірте документи на нерухомість

Покупцям радять обов’язково попросити у продавця:

  • Право власності — витяг з Державного реєстру речових прав.
  • Правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадковий договір тощо.
  • Витяг з реєстру територіальної громади — щоб переконатися, що в помешканні не зареєстровані діти або інші особи, без згоди яких продаж неможливий.

Також потрібно отримати:

  • Витяг з Державного реєстру речових прав щодо обтяжень — арештів, іпотек, судових спорів.
  • Довідку про відсутність боргів за комунальні послуги.
  • Документи на землю, якщо купується будинок: держакт, кадастровий номер, виписки з реєстрів або судові рішення.

Перевірте продавця

Продавець повинен бути законним власником або діяти за нотаріальною довіреністю.

Українцям радять:

  • перевірити паспорт та ІПН продавця;
  • переконатися, що всі співвласники згодні на продаж;
  • якщо продає представник — перевірити довіреність, терміни та обсяг повноважень.

Перевірте сам об’єкт нерухомості

Обов’язково зверніть увагу на:

  • технічний стан: стіни, дах, вікна, фундамент, підвал;
  • комунікації: наявність води, газу, опалення;
  • техпаспорт або довідку БТІ — чи збігається фактична площа та планування з документами.

Нотаріальне оформлення

Договір купівлі-продажу укладається лише у письмовій формі з нотаріальним посвідченням.

У нотаріуса також можна підписати попередній договір, щоб зафіксувати домовленості.

Нотаріус:

  • перевіряє документи та обтяження;
  • реєструє нового власника в Держреєстрі.

Фінансові розрахунки

Фахівці застерігають:

Не платіть наперед, якщо немає письмового договору.

Найбезпечніші варіанти — розрахунок через банк або нотаріальний депозитний рахунок.

Витрати при купівлі

Податки продавця залежать від кількості продажів протягом року:

Перший продаж за рік, якщо майном володіли понад 3 роки — ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Другий продаж — ПДФО 5% + військовий збір 1,5%.

Третій і більше — ПДФО 18% + військовий збір 1,5%.

Покупець сплачує 1% держмита.

Нотаріальні послуги, держмито та вартість оцінки майна оплачуються за домовленістю між сторонами.

