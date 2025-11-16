Плануєте купити нерухомість: що потрібно перевірити перед угодою

Українцям нагадали про ключові документи, перевірки продавця та технічний стан об’єкта, без яких безпечна купівля нерухомості неможлива.

Якщо ви плануєте купівлю житла чи іншої нерухомості, варто заздалегідь підготуватися. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги нагадують про ключові кроки, які допоможуть уникнути ризиків і захистити свої інтереси.

Перевірте документи на нерухомість

Покупцям радять обов’язково попросити у продавця:

Право власності — витяг з Державного реєстру речових прав.

Правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, міни, спадковий договір тощо.

Витяг з реєстру територіальної громади — щоб переконатися, що в помешканні не зареєстровані діти або інші особи, без згоди яких продаж неможливий.

Також потрібно отримати:

Витяг з Державного реєстру речових прав щодо обтяжень — арештів, іпотек, судових спорів.

Довідку про відсутність боргів за комунальні послуги.

Документи на землю, якщо купується будинок: держакт, кадастровий номер, виписки з реєстрів або судові рішення.

Перевірте продавця

Продавець повинен бути законним власником або діяти за нотаріальною довіреністю.

Українцям радять:

перевірити паспорт та ІПН продавця;

переконатися, що всі співвласники згодні на продаж;

якщо продає представник — перевірити довіреність, терміни та обсяг повноважень.

Перевірте сам об’єкт нерухомості

Обов’язково зверніть увагу на:

технічний стан: стіни, дах, вікна, фундамент, підвал;

комунікації: наявність води, газу, опалення;

техпаспорт або довідку БТІ — чи збігається фактична площа та планування з документами.

Нотаріальне оформлення

Договір купівлі-продажу укладається лише у письмовій формі з нотаріальним посвідченням.

У нотаріуса також можна підписати попередній договір, щоб зафіксувати домовленості.

Нотаріус:

перевіряє документи та обтяження;

реєструє нового власника в Держреєстрі.

Фінансові розрахунки

Фахівці застерігають:

Не платіть наперед, якщо немає письмового договору.

Найбезпечніші варіанти — розрахунок через банк або нотаріальний депозитний рахунок.

Витрати при купівлі

Податки продавця залежать від кількості продажів протягом року:

Перший продаж за рік, якщо майном володіли понад 3 роки — ПДФО та військовий збір не сплачуються.

Другий продаж — ПДФО 5% + військовий збір 1,5%.

Третій і більше — ПДФО 18% + військовий збір 1,5%.

Покупець сплачує 1% держмита.

Нотаріальні послуги, держмито та вартість оцінки майна оплачуються за домовленістю між сторонами.

