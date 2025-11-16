Планируете купить недвижимость: что нужно проверить перед сделкой

Украинцам напомнили о ключевых документах, проверках продавца и техническом состоянии объекта, без которых безопасная покупка недвижимости невозможна.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если вы планируете покупку жилья или другой недвижимости, стоит заранее подготовиться. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напоминают о ключевых шагах, которые помогут избежать рисков и защитить свои интересы.

Проверьте документы на недвижимость

Покупателям советуют обязательно попросить у продавца:

Право собственности — выписку из Государственного реестра имущественных прав.

Правоустанавливающие документы — договор купли-продажи, дарения, мены, наследственный договор и т.п.

Выписку из реестра территориальной громады — чтобы убедиться, что в жилье не зарегистрированы дети или другие лица, без согласия которых продажа невозможна.

Также необходимо получить:

Выписку из Государственного реестра имущественных прав об обременениях — арестах, ипотеке, судебных спорах.

Справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги.

Документы на землю, если покупается дом: госакт, кадастровый номер, выписки из реестров или судебные решения.

Проверьте продавца

Продавец должен быть законным владельцем или действовать по нотариальной доверенности.

Украинцам советуют:

проверить паспорт и ИНН продавца;

убедиться, что все совладельцы согласны на продажу;

если продает представитель — проверить доверенность, сроки и объем полномочий.

Проверьте сам объект недвижимости

Обязательно обратите внимание на:

техническое состояние: стены, крыша, окна, фундамент, подвал;

коммуникации: наличие воды, газа, отопления;

техпаспорт или справку БТИ — совпадает ли фактическая площадь и планировка с документами.

Нотариальное оформление

Договор купли-продажи заключается только в письменной форме с нотариальным удостоверением.

У нотариуса также можно подписать предварительный договор, чтобы зафиксировать договоренности.

Нотариус:

проверяет документы и обременения;

регистрирует нового владельца в Госреестре.

Финансовые расчеты

Специалисты предупреждают:

Не платите заранее, если нет письменного договора.

Наиболее безопасные варианты — расчет через банк или нотариальный депозитный счет.

Расходы при покупке

Налоги продавца зависят от количества продаж в течение года:

Первый продаж за год, если имуществом владели более 3 лет — НДФЛ и военный сбор не уплачиваются.

Второй продаж — НДФЛ 5% + военный сбор 1,5%.

Третий и более — НДФЛ 18% + военный сбор 1,5%.

Покупатель платит 1% госпошлины.

Нотариальные услуги, госпошлина и стоимость оценки имущества оплачиваются по договоренности между сторонами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.