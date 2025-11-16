Планируете купить недвижимость: что нужно проверить перед сделкой
Если вы планируете покупку жилья или другой недвижимости, стоит заранее подготовиться. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи напоминают о ключевых шагах, которые помогут избежать рисков и защитить свои интересы.
Проверьте документы на недвижимость
Покупателям советуют обязательно попросить у продавца:
- Право собственности — выписку из Государственного реестра имущественных прав.
- Правоустанавливающие документы — договор купли-продажи, дарения, мены, наследственный договор и т.п.
- Выписку из реестра территориальной громады — чтобы убедиться, что в жилье не зарегистрированы дети или другие лица, без согласия которых продажа невозможна.
Также необходимо получить:
- Выписку из Государственного реестра имущественных прав об обременениях — арестах, ипотеке, судебных спорах.
- Справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги.
- Документы на землю, если покупается дом: госакт, кадастровый номер, выписки из реестров или судебные решения.
Проверьте продавца
Продавец должен быть законным владельцем или действовать по нотариальной доверенности.
Украинцам советуют:
- проверить паспорт и ИНН продавца;
- убедиться, что все совладельцы согласны на продажу;
- если продает представитель — проверить доверенность, сроки и объем полномочий.
Проверьте сам объект недвижимости
Обязательно обратите внимание на:
- техническое состояние: стены, крыша, окна, фундамент, подвал;
- коммуникации: наличие воды, газа, отопления;
- техпаспорт или справку БТИ — совпадает ли фактическая площадь и планировка с документами.
Нотариальное оформление
Договор купли-продажи заключается только в письменной форме с нотариальным удостоверением.
У нотариуса также можно подписать предварительный договор, чтобы зафиксировать договоренности.
Нотариус:
- проверяет документы и обременения;
- регистрирует нового владельца в Госреестре.
Финансовые расчеты
Специалисты предупреждают:
Не платите заранее, если нет письменного договора.
Наиболее безопасные варианты — расчет через банк или нотариальный депозитный счет.
Расходы при покупке
Налоги продавца зависят от количества продаж в течение года:
Первый продаж за год, если имуществом владели более 3 лет — НДФЛ и военный сбор не уплачиваются.
Второй продаж — НДФЛ 5% + военный сбор 1,5%.
Третий и более — НДФЛ 18% + военный сбор 1,5%.
Покупатель платит 1% госпошлины.
Нотариальные услуги, госпошлина и стоимость оценки имущества оплачиваются по договоренности между сторонами.
