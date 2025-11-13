НАДС оновило рекомендації для програм підвищення кваліфікації держслужбовців

Нова редакція встановлює оновлені вимоги до структури, змісту та оформлення програм професійного навчання для всіх категорій публічних службовців.

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Методичних рекомендацій щодо розроблення та оформлення програм підвищення кваліфікації.

Документ охоплює державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Методичні рекомендації викладаються в новій редакції — попередній документ, який діяв з березня 2020 року, втрачає чинність у старому вигляді.

Оновлені рекомендації визначають вимоги до структури, змісту та оформлення програм підвищення кваліфікації для всіх категорій публічних службовців.

Документ ухвалено на підставі Положення про НАДС, затвердженого постановою уряду №500.

Що передбачають нові методичні рекомендації

1. Чіткі вимоги до змісту програм підвищення кваліфікації

Програма повинна забезпечувати:

формування нових або поглиблення наявних професійних компетентностей;

відповідність стандартам вищої освіти та професійним стандартам;

орієнтацію на типові завдання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

логічну послідовність компонентів програми;

наявність зрозумілого механізму оцінювання результатів навчання.

Програми мають розроблятися з урахуванням:

тематики, визначеної НАДС та держорганами,

індивідуальних потреб учасників,

вимог законодавства щодо професійного навчання.

2. Форми навчання та вимоги до тривалості

Рекомендації визначають:

можливість аудиторного, дистанційного та змішаного навчання;

розрахунок академічних годин;

обсяг самостійної роботи;

правила проведення навчальних візитів.

Встановлено орієнтири на:

тривалість академічної години — 45 хв;

обсяг навчальних візитів — не більше 25% загального часу програми;

структурування змісту відповідно до кредитів ЄКТС.

3. Окремі вимоги до професійних (сертифікатних) програм

Для цих програм визначено:

формування змісту з модулів або тем;

обов’язковість вибіркових компонентів;

необхідність прив’язки частини програми до вимог для підвищення рівня володіння державною мовою.

Програми повинні містити чіткі результати навчання й орієнтуватися на набуття конкретних компетентностей.

4. Вимоги до оцінювання результатів навчання

Рекомендації передбачають:

попередній, поточний та підсумковий контроль;

можливість оцінювання через тести, ситуаційні завдання, практичні роботи;

оформлення результатів контролю в стандартизованому вигляді;

критерії оцінювання згідно з програмою.

Підсумкове оцінювання може включати підсумкове тестування, усний залік, практичні завдання, залежно від програми.

5. Вимоги до оформлення програм

Документ встановлює чіткі технічні критерії:

формат DOCX,

гарнітура Times New Roman, кегль 12–14,

міжрядковий інтервал 1,5,

нумерація сторінок,

визначена структура титульного аркуша.

До програми обов’язково включаються:

титульний аркуш;

зміст програми;

опис тем і модулів;

методи навчання;

система оцінювання;

список літератури та нормативно-правових актів.

6. Нові вимоги до провайдерів навчання

Провайдери повинні:

дотримуватися академічної доброчесності;

забезпечувати відкритість інформації для учасників;

формувати програму відповідно до оновлених стандартів;

зазначати відомості про акредитацію та погодження програм з НАДС (у разі потреби).

7. Розділ «Література та інформаційні ресурси» став обов’язковим

Програма має містити:

перелік нормативно-правових актів;

додаткові матеріали й інформаційні ресурси;

джерела, доступні для дистанційного використання.

