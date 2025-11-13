НАГС обновило рекомендации для программ повышения квалификации госслужащих

Новая редакция устанавливает обновлённые требования к структуре, содержанию и оформлению программ профессионального обучения для всех категорий публичных служащих.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Методические рекомендации по разработке и оформлению программ повышения квалификации.

Документ охватывает государственных служащих, глав местных государственных администраций, их заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов.

Методические рекомендации изложены в новой редакции — предыдущий документ, который действовал с марта 2020 года, утрачивает силу в прежнем виде.

Обновленные рекомендации определяют требования к структуре, содержанию и оформлению программ повышения квалификации для всех категорий публичных служащих.

Документ принят на основании Положения о НАДС, утвержденного постановлением правительства №500.

Что предусматривают новые методические рекомендации

1. Четкие требования к содержанию программ повышения квалификации

Программа должна обеспечивать:

формирование новых или углубление имеющихся профессиональных компетентностей;

соответствие стандартам высшего образования и профессиональным стандартам;

ориентацию на типичные задачи государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

логическую последовательность компонентов программы;

наличие понятного механизма оценивания результатов обучения.

Программы должны разрабатываться с учетом:

тематики, определенной НАДС и госорганами,

индивидуальных потребностей участников,

требований законодательства о профессиональном обучении.

2. Формы обучения и требования к продолжительности

Рекомендации определяют:

возможность аудиторного, дистанционного и смешанного обучения;

расчет академических часов;

объем самостоятельной работы;

правила проведения учебных визитов.

Установлены ориентиры:

продолжительность академического часа — 45 минут;

объем учебных визитов — не более 25% общего времени программы;

структурирование содержания в соответствии с кредитами ECTS.

3. Отдельные требования к профессиональным (сертификационным) программам

Для этих программ определено:

формирование содержания из модулей или тем;

обязательность выборочных компонентов;

необходимость привязки части программы к требованиям для повышения уровня владения государственным языком.

Программы должны содержать четкие результаты обучения и быть ориентированы на приобретение конкретных компетентностей.

4. Требования к оцениванию результатов обучения

Рекомендации предусматривают:

предварительный, текущий и итоговый контроль;

возможность оценивания через тесты, ситуационные задания, практические работы;

оформление результатов контроля в стандартизированном виде;

критерии оценивания согласно программе.

Итоговое оценивание может включать итоговое тестирование, устный зачет, практические задания — в зависимости от программы.

5. Требования к оформлению программ

Документ устанавливает четкие технические критерии:

формат DOCX,

гарнитура Times New Roman, кегль 12–14,

межстрочный интервал 1,5,

нумерация страниц,

определенная структура титульного листа.

В программу обязательно включаются:

титульный лист;

содержание программы;

описание тем и модулей;

методы обучения;

система оценивания;

список литературы и нормативно-правовых актов.

6. Новые требования к провайдерам обучения

Провайдеры должны:

соблюдать академическую добросовестность;

обеспечивать открытость информации для участников;

формировать программу в соответствии с обновленными стандартами;

указывать сведения об аккредитации и согласовании программ с НАДС (при необходимости).

7. Раздел «Литература и информационные ресурсы» стал обязательным

Программа должна содержать:

перечень нормативно-правовых актов;

дополнительные материалы и информационные ресурсы;

источники, доступные для дистанционного использования.

