НАГС обновило рекомендации для программ повышения квалификации госслужащих
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Методические рекомендации по разработке и оформлению программ повышения квалификации.
Документ охватывает государственных служащих, глав местных государственных администраций, их заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов.
Методические рекомендации изложены в новой редакции — предыдущий документ, который действовал с марта 2020 года, утрачивает силу в прежнем виде.
Обновленные рекомендации определяют требования к структуре, содержанию и оформлению программ повышения квалификации для всех категорий публичных служащих.
Документ принят на основании Положения о НАДС, утвержденного постановлением правительства №500.
Что предусматривают новые методические рекомендации
1. Четкие требования к содержанию программ повышения квалификации
Программа должна обеспечивать:
- формирование новых или углубление имеющихся профессиональных компетентностей;
- соответствие стандартам высшего образования и профессиональным стандартам;
- ориентацию на типичные задачи государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- логическую последовательность компонентов программы;
- наличие понятного механизма оценивания результатов обучения.
Программы должны разрабатываться с учетом:
- тематики, определенной НАДС и госорганами,
- индивидуальных потребностей участников,
- требований законодательства о профессиональном обучении.
2. Формы обучения и требования к продолжительности
Рекомендации определяют:
- возможность аудиторного, дистанционного и смешанного обучения;
- расчет академических часов;
- объем самостоятельной работы;
- правила проведения учебных визитов.
Установлены ориентиры:
- продолжительность академического часа — 45 минут;
- объем учебных визитов — не более 25% общего времени программы;
- структурирование содержания в соответствии с кредитами ECTS.
3. Отдельные требования к профессиональным (сертификационным) программам
Для этих программ определено:
- формирование содержания из модулей или тем;
- обязательность выборочных компонентов;
- необходимость привязки части программы к требованиям для повышения уровня владения государственным языком.
Программы должны содержать четкие результаты обучения и быть ориентированы на приобретение конкретных компетентностей.
4. Требования к оцениванию результатов обучения
Рекомендации предусматривают:
- предварительный, текущий и итоговый контроль;
- возможность оценивания через тесты, ситуационные задания, практические работы;
- оформление результатов контроля в стандартизированном виде;
- критерии оценивания согласно программе.
Итоговое оценивание может включать итоговое тестирование, устный зачет, практические задания — в зависимости от программы.
5. Требования к оформлению программ
Документ устанавливает четкие технические критерии:
- формат DOCX,
- гарнитура Times New Roman, кегль 12–14,
- межстрочный интервал 1,5,
- нумерация страниц,
- определенная структура титульного листа.
В программу обязательно включаются:
- титульный лист;
- содержание программы;
- описание тем и модулей;
- методы обучения;
- система оценивания;
- список литературы и нормативно-правовых актов.
6. Новые требования к провайдерам обучения
Провайдеры должны:
- соблюдать академическую добросовестность;
- обеспечивать открытость информации для участников;
- формировать программу в соответствии с обновленными стандартами;
- указывать сведения об аккредитации и согласовании программ с НАДС (при необходимости).
7. Раздел «Литература и информационные ресурсы» стал обязательным
Программа должна содержать:
- перечень нормативно-правовых актов;
- дополнительные материалы и информационные ресурсы;
- источники, доступные для дистанционного использования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.