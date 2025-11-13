  1. В Украине

НАГС обновило рекомендации для программ повышения квалификации госслужащих

16:01, 13 ноября 2025
Новая редакция устанавливает обновлённые требования к структуре, содержанию и оформлению программ профессионального обучения для всех категорий публичных служащих.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Методические рекомендации по разработке и оформлению программ повышения квалификации. 

Документ охватывает государственных служащих, глав местных государственных администраций, их заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов.

Методические рекомендации изложены в новой редакции — предыдущий документ, который действовал с марта 2020 года, утрачивает силу в прежнем виде. 

Обновленные рекомендации определяют требования к структуре, содержанию и оформлению программ повышения квалификации для всех категорий публичных служащих.

Документ принят на основании Положения о НАДС, утвержденного постановлением правительства №500.

Что предусматривают новые методические рекомендации

1. Четкие требования к содержанию программ повышения квалификации

Программа должна обеспечивать:

  • формирование новых или углубление имеющихся профессиональных компетентностей;
  • соответствие стандартам высшего образования и профессиональным стандартам;
  • ориентацию на типичные задачи государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
  • логическую последовательность компонентов программы;
  • наличие понятного механизма оценивания результатов обучения.

Программы должны разрабатываться с учетом:

  • тематики, определенной НАДС и госорганами,
  • индивидуальных потребностей участников,
  • требований законодательства о профессиональном обучении.

2. Формы обучения и требования к продолжительности

Рекомендации определяют:

  • возможность аудиторного, дистанционного и смешанного обучения;
  • расчет академических часов;
  • объем самостоятельной работы;
  • правила проведения учебных визитов.

Установлены ориентиры:

  • продолжительность академического часа — 45 минут;
  • объем учебных визитов — не более 25% общего времени программы;
  • структурирование содержания в соответствии с кредитами ECTS.

3. Отдельные требования к профессиональным (сертификационным) программам

Для этих программ определено:

  • формирование содержания из модулей или тем;
  • обязательность выборочных компонентов;
  • необходимость привязки части программы к требованиям для повышения уровня владения государственным языком.

Программы должны содержать четкие результаты обучения и быть ориентированы на приобретение конкретных компетентностей.

4. Требования к оцениванию результатов обучения

Рекомендации предусматривают:

  • предварительный, текущий и итоговый контроль;
  • возможность оценивания через тесты, ситуационные задания, практические работы;
  • оформление результатов контроля в стандартизированном виде;
  • критерии оценивания согласно программе.

Итоговое оценивание может включать итоговое тестирование, устный зачет, практические задания — в зависимости от программы.

5. Требования к оформлению программ

Документ устанавливает четкие технические критерии:

  • формат DOCX,
  • гарнитура Times New Roman, кегль 12–14,
  • межстрочный интервал 1,5,
  • нумерация страниц,
  • определенная структура титульного листа.

В программу обязательно включаются:

  • титульный лист;
  • содержание программы;
  • описание тем и модулей;
  • методы обучения;
  • система оценивания;
  • список литературы и нормативно-правовых актов.

6. Новые требования к провайдерам обучения

Провайдеры должны:

  • соблюдать академическую добросовестность;
  • обеспечивать открытость информации для участников;
  • формировать программу в соответствии с обновленными стандартами;
  • указывать сведения об аккредитации и согласовании программ с НАДС (при необходимости).

7. Раздел «Литература и информационные ресурсы» стал обязательным

Программа должна содержать:

  • перечень нормативно-правовых актов;
  • дополнительные материалы и информационные ресурсы;
  • источники, доступные для дистанционного использования.

госслужащие госслужба НАДС

