Коли науково-педагогічна діяльність зараховується до юридичного стажу – РАУ

20:58, 13 листопада 2025
В РАУ нагадала правила зарахування викладацького стажу кандидатам у адвокати.
Рада адвокатів України (РАУ) надала офіційне роз’яснення чи є науково-педагогічний стаж юридичним стажем в розумінні ст. 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідне рішення №108 РАУ ухвалила 18 жовтня на звернення голови РА Рівненської області Сергія Удовиченка, повідомили в НААУ. 

Коли науково-педагогічний стаж може бути зарахований

РАУ вказала, що згідно з цією статтею однією з вимог до адвоката є стаж роботи в галузі права не менше двох років. При цьому у цей стаж включається робота особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти. Водночас, ст. 53 Закону «Про вищу освіту» встановлено, що науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

РАУ нагадала, що згідно із Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, затвердженого рішенням від 17.12.2013 № 270, до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах науково-педагогічних або наукових працівників, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних закладах, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність – «право» («правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право»).

Таким чином, стаж роботи на посадах, визначених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабміну від 14.06.2000 № 963, які потребують наявності виключно повної вищої юридичної освіти (не нижче вказаних рівнів), для цілей статті 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слід вважати стажем роботи в галузі права.

Додаткові документи можуть знадобитися

Окремо РАУ звернула увагу, що Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням від 01.06.2018 № 80, передбачено право ради адвокатів регіону додатково вимагати послужний список, посадову інструкцію або інший документ, який підтверджує функціональні обов'язки особи, яка звертається до ради з заявою про направлення на стажування, для підтвердження стажу роботи особи за спеціальністю.

Стаж в аспірантурі зараховується

Окремим рішенням №110 від 18.10.2025 РАУ уточнила:

до стажу роботи в галузі права слід зараховувати також період здобуття особою ступеню доктора філософії у галузі права під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) незалежно від форми навчання.

