Когда научно-педагогическая деятельность засчитывается в юридический стаж – РАУ

В РАУ напомнили правила зачисления преподавательского стажа кандидатам в адвокаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины (РАУ) предоставил официальное разъяснение, является ли научно-педагогический стаж юридическим стажем в понимании ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Соответствующее решение №108 РАУ принял 18 октября по обращению главы РА Ровенской области Сергея Удовиченко, сообщили в НААУ.

Когда научно-педагогический стаж может быть засчитан

РАУ указал, что согласно этой статье одним из требований к адвокату является стаж работы в сфере права не менее двух лет. При этом в этот стаж включается работа по специальности после получения полной высшей юридической образования. В то же время ст. 53 Закона «О высшем образовании» определяет, что научно-педагогические работники — это лица, которые по основному месту работы в учреждениях высшего образования осуществляют учебную, методическую, научную (научно-техническую, художественную) и организационную деятельность.

РАУ напомнил, что согласно Порядку допуска к сдаче квалификационного экзамена, утвержденному решением от 17.12.2013 №270, к стажу работы в сфере права следует относить работу на должностях научно-педагогических или научных работников, которые осуществляют обучение, воспитание и профессиональную подготовку в профессионально-технических, высших или последипломных учебных заведениях, если такие должности по квалификационным требованиям требуют наличия исключительно полной высшей юридической образования не ниже степени магистра (специалиста) — второй (магистерский) уровень, специальность — «право» («правоведение», «правоохранительная деятельность», «международное право»).

Таким образом, стаж работы на должностях, определенных Перечнем должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденным постановлением Кабмина от 14.06.2000 №963, которые требуют наличия исключительно полной высшей юридической образования (не ниже указанного уровня), для целей статьи 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» следует считать стажем работы в сфере права.

Дополнительные документы могут понадобиться

Отдельно РАУ обратил внимание, что Положением об организации и порядке прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, утвержденным решением от 01.06.2018 №80, предусмотрено право совета адвокатов региона дополнительно требовать послужной список, должностную инструкцию или иной документ, подтверждающий функциональные обязанности лица, обращающегося с заявлением о направлении на стажировку, для подтверждения стажа работы по специальности.

Стаж в аспирантуре засчитывается

Отдельным решением №110 от 18.10.2025 РАУ уточнил:

к стажу работы в сфере права следует относить также период обучения человека в аспирантуре (адъюнктуре) при получении степени доктора философии в области права, независимо от формы обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.