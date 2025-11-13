  1. В Украине

Когда научно-педагогическая деятельность засчитывается в юридический стаж – РАУ

20:58, 13 ноября 2025
В РАУ напомнили правила зачисления преподавательского стажа кандидатам в адвокаты.
Когда научно-педагогическая деятельность засчитывается в юридический стаж – РАУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины (РАУ) предоставил официальное разъяснение, является ли научно-педагогический стаж юридическим стажем в понимании ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Соответствующее решение №108 РАУ принял 18 октября по обращению главы РА Ровенской области Сергея Удовиченко, сообщили в НААУ. 

Когда научно-педагогический стаж может быть засчитан

РАУ указал, что согласно этой статье одним из требований к адвокату является стаж работы в сфере права не менее двух лет. При этом в этот стаж включается работа по специальности после получения полной высшей юридической образования. В то же время ст. 53 Закона «О высшем образовании» определяет, что научно-педагогические работники — это лица, которые по основному месту работы в учреждениях высшего образования осуществляют учебную, методическую, научную (научно-техническую, художественную) и организационную деятельность.

РАУ напомнил, что согласно Порядку допуска к сдаче квалификационного экзамена, утвержденному решением от 17.12.2013 №270, к стажу работы в сфере права следует относить работу на должностях научно-педагогических или научных работников, которые осуществляют обучение, воспитание и профессиональную подготовку в профессионально-технических, высших или последипломных учебных заведениях, если такие должности по квалификационным требованиям требуют наличия исключительно полной высшей юридической образования не ниже степени магистра (специалиста) — второй (магистерский) уровень, специальность — «право» («правоведение», «правоохранительная деятельность», «международное право»).

Таким образом, стаж работы на должностях, определенных Перечнем должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденным постановлением Кабмина от 14.06.2000 №963, которые требуют наличия исключительно полной высшей юридической образования (не ниже указанного уровня), для целей статьи 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» следует считать стажем работы в сфере права.

Дополнительные документы могут понадобиться

Отдельно РАУ обратил внимание, что Положением об организации и порядке прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, утвержденным решением от 01.06.2018 №80, предусмотрено право совета адвокатов региона дополнительно требовать послужной список, должностную инструкцию или иной документ, подтверждающий функциональные обязанности лица, обращающегося с заявлением о направлении на стажировку, для подтверждения стажа работы по специальности.

Стаж в аспирантуре засчитывается

Отдельным решением №110 от 18.10.2025 РАУ уточнил:

к стажу работы в сфере права следует относить также период обучения человека в аспирантуре (адъюнктуре) при получении степени доктора философии в области права, независимо от формы обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат НААУ РАУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]