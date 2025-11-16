Чи можуть ФОП робити благодійні внески із підприємницького рахунку — роз’яснення

ФОП можуть перераховувати кошти на благодійність із бізнес-рахунку, якщо повністю сплатили всі податки та збори.

Податкова служба пояснила, чи дозволено фізичним особам-підприємцям — платникам єдиного податку 1–3 груп здійснювати благодійні внески з рахунку, відкритого для ведення підприємницької діяльності.

Хто вважається благодійником

Згідно із Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійником є фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно надає майнову чи особисту допомогу.

Водночас наголошується: благодійником є саме фізична особа, а не ФОП як суб’єкт підприємницької діяльності.

Благодійна діяльність не може здійснюватися в межах господарської діяльності підприємця.

Які рахунки може використовувати ФОП

За нормами Інструкції НБУ про порядок відкриття рахунків:

фізична особа відкриває окремі рахунки — для власних потреб та для підприємницької діяльності;

використання особистих рахунків для операцій, пов’язаних із бізнесом, заборонене;

підприємницький рахунок призначений для операцій у межах господарської діяльності.

Водночас законодавчих заборон на використання підприємницького рахунку ФОП для благодійних внесків немає.

Головна умова

Податківці підкреслюють: ФОП має право перераховувати кошти на благодійність з бізнес-рахунку після повної сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом.

Висновок ДПС

ФОП — платники єдиного податку 1–3 груп можуть здійснювати благодійні внески з рахунку, відкритого для бізнесу, адже пряма заборона на такі операції відсутня.

Головне — щоб підприємець добросовісно виконав податкові зобов’язання в межах своєї діяльності.

