Могут ли ФЛП делать благотворительные взносы с предпринимательского счета — разъяснение

20:11, 16 ноября 2025
ФЛП могут перечислять средства на благотворительность с бизнес-счета, если полностью уплатили все налоги и сборы.
Налоговая служба объяснила, разрешено ли физическим лицам-предпринимателям — плательщикам единого налога 1–3 групп осуществлять благотворительные взносы со счета, открытого для ведения предпринимательской деятельности.

Кто считается благотворителем

Согласно Закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворителем является физическое лицо или юридическое лицо частного права, которое добровольно предоставляет имущественную или личную помощь.

При этом подчеркивается: благотворителем является именно физическое лицо, а не ФЛП как субъект предпринимательской деятельности.

Благотворительная деятельность не может осуществляться в пределах хозяйственной деятельности предпринимателя.

Какие счета может использовать ФЛП

По нормам Инструкции НБУ о порядке открытия счетов:

  • физическое лицо открывает отдельные счета — для собственных нужд и для предпринимательской деятельности;
  • использование личных счетов для операций, связанных с бизнесом, запрещено;
  • предпринимательский счет предназначен для операций в рамках хозяйственной деятельности.

В то же время законодательных запретов на использование предпринимательского счета ФЛП для благотворительных взносов нет.

Главное условие

Налоговики подчеркивают: ФЛП имеет право перечислять средства на благотворительность с бизнес-счета после полной уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом.

Вывод ГНС

ФЛП — плательщики единого налога 1–3 групп могут осуществлять благотворительные взносы со счета, открытого для бизнеса, поскольку прямой запрет на такие операции отсутствует.

Главное — чтобы предприниматель добросовестно выполнил налоговые обязательства в рамках своей деятельности.

