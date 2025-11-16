Могут ли ФЛП делать благотворительные взносы с предпринимательского счета — разъяснение
Налоговая служба объяснила, разрешено ли физическим лицам-предпринимателям — плательщикам единого налога 1–3 групп осуществлять благотворительные взносы со счета, открытого для ведения предпринимательской деятельности.
Кто считается благотворителем
Согласно Закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», благотворителем является физическое лицо или юридическое лицо частного права, которое добровольно предоставляет имущественную или личную помощь.
При этом подчеркивается: благотворителем является именно физическое лицо, а не ФЛП как субъект предпринимательской деятельности.
Благотворительная деятельность не может осуществляться в пределах хозяйственной деятельности предпринимателя.
Какие счета может использовать ФЛП
По нормам Инструкции НБУ о порядке открытия счетов:
- физическое лицо открывает отдельные счета — для собственных нужд и для предпринимательской деятельности;
- использование личных счетов для операций, связанных с бизнесом, запрещено;
- предпринимательский счет предназначен для операций в рамках хозяйственной деятельности.
В то же время законодательных запретов на использование предпринимательского счета ФЛП для благотворительных взносов нет.
Главное условие
Налоговики подчеркивают: ФЛП имеет право перечислять средства на благотворительность с бизнес-счета после полной уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом.
Вывод ГНС
ФЛП — плательщики единого налога 1–3 групп могут осуществлять благотворительные взносы со счета, открытого для бизнеса, поскольку прямой запрет на такие операции отсутствует.
Главное — чтобы предприниматель добросовестно выполнил налоговые обязательства в рамках своей деятельности.
