На Закарпатті військовий продавав маршрути для втечі за кордон за криптовалюту— викрито схему

Військовослужбовець використав службову інформацію, щоб за гроші в криптовалюті передавати ухилянтам координати та маршрути обходу прикордонних нарядів.

На Закарпатті викрили військовослужбовця, який продавав за криптовалюту маршрути для незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що військовий одного з правоохоронних органів спеціального призначення із Закарпаття організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Румунії. Він використовував службову інформацію для особистої вигоди, а оплату за свої «послуги» приймав у криптовалюті, щоб уникнути викриття.

Так, після прохання знайомої допомогти її військовозобов’язаному приятелю виїхати за кордон, він погодився посприяти за винагороду – 2 тисячі доларів. За ці гроші він надіслав «клієнту» файл із координатами і детальним маршрутом, як обійти прикордонні наряди.

Щоб не залишати доказів, спілкувався через месенджер, а отримані кошти виводив на інший гаманець на відомій криптобіржі.

Затримали військового у порядку ст. 615 КПК України – після отримання обумовленої суми коштів.

Фігуранту повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої службовою особою з корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, можливо причетні до протиправної діяльності.

