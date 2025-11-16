  1. В Україні

На Закарпатті військовий продавав маршрути для втечі за кордон за криптовалюту— викрито схему

18:59, 16 листопада 2025
Військовослужбовець використав службову інформацію, щоб за гроші в криптовалюті передавати ухилянтам координати та маршрути обходу прикордонних нарядів.
На Закарпатті викрили військовослужбовця, який продавав за криптовалюту маршрути для незаконного перетину кордону. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що військовий одного з правоохоронних органів спеціального призначення із Закарпаття організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Румунії. Він використовував службову інформацію для особистої вигоди, а оплату за свої «послуги» приймав у криптовалюті, щоб уникнути викриття.

Так, після прохання знайомої допомогти її військовозобов’язаному приятелю виїхати за кордон, він погодився посприяти за винагороду – 2 тисячі доларів. За ці гроші він надіслав «клієнту» файл із координатами і детальним маршрутом, як обійти прикордонні наряди.

Щоб не залишати доказів, спілкувався через месенджер, а отримані кошти виводив на інший гаманець на відомій криптобіржі.

Затримали військового у порядку ст. 615 КПК України – після отримання обумовленої суми коштів.

Фігуранту повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої службовою особою з корисливих мотивів та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші особи, можливо причетні до протиправної діяльності.

прокуратура Закарпаття військовослужбовці військовозобов'язаний перетин кордону

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

