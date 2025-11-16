На Закарпатье военный продавал маршруты для побега за границу за криптовалюту — схему раскрыто

Военнослужащий использовал служебную информацию, чтобы за деньги в криптовалюте передавать уклонистам координаты и маршруты обхода пограничных нарядов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который продавал за криптовалюту маршруты для незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что военный одного из правоохранительных органов специального назначения из Закарпатья организовал схему незаконного переправления мужчин призывного возраста через государственную границу в Румынию. Он использовал служебную информацию для личной выгоды, а оплату за свои «услуги» принимал в криптовалюте, чтобы избежать разоблачения.

Так, после просьбы знакомой помочь ее военнообязанному приятелю выехать за границу, он согласился посодействовать за вознаграждение — 2 тысячи долларов. За эти деньги он отправил «клиенту» файл с координатами и детальным маршрутом, как обойти пограничные наряды.

Чтобы не оставлять доказательств, общался через мессенджер, а полученные средства выводил на другой кошелек на известной криптобирже.

Задержали военнослужащего в порядке ст. 615 УПК Украины — после получения оговоренной суммы средств.

Фигуранту сообщено о подозрении по факту организации незаконного переправления лиц через государственную границу, совершенной должностным лицом из корыстных побуждений, и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, возможно причастные к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.