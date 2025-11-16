  1. В Украине

На Закарпатье военный продавал маршруты для побега за границу за криптовалюту — схему раскрыто

18:59, 16 ноября 2025
Военнослужащий использовал служебную информацию, чтобы за деньги в криптовалюте передавать уклонистам координаты и маршруты обхода пограничных нарядов.
На Закарпатье военный продавал маршруты для побега за границу за криптовалюту — схему раскрыто
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье разоблачили военнослужащего, который продавал за криптовалюту маршруты для незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что военный одного из правоохранительных органов специального назначения из Закарпатья организовал схему незаконного переправления мужчин призывного возраста через государственную границу в Румынию. Он использовал служебную информацию для личной выгоды, а оплату за свои «услуги» принимал в криптовалюте, чтобы избежать разоблачения.

Так, после просьбы знакомой помочь ее военнообязанному приятелю выехать за границу, он согласился посодействовать за вознаграждение — 2 тысячи долларов. За эти деньги он отправил «клиенту» файл с координатами и детальным маршрутом, как обойти пограничные наряды.

Чтобы не оставлять доказательств, общался через мессенджер, а полученные средства выводил на другой кошелек на известной криптобирже.

Задержали военнослужащего в порядке ст. 615 УПК Украины — после получения оговоренной суммы средств.

Фигуранту сообщено о подозрении по факту организации незаконного переправления лиц через государственную границу, совершенной должностным лицом из корыстных побуждений, и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие лица, возможно причастные к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Закарпатье военнослужащие военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]