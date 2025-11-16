Чи зникнуть недопалки з вулиць — ВООЗ обговорює повну заборону сигаретних фільтрів

Світові експерти розглядають заборону фільтрів через їхню токсичність, мікропластик і зростаючий вплив тютюнової індустрії на дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Женеві відбудеться 11-та Конференція сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (FCTC), де одну з головних уваг приділять проблемі мільярдів недопалків, що засмічують планету. Частина експертів пропонує радикальне рішення — повну заборону сигаретних фільтрів. Про це повідомляє Barron's.

Чому фільтри хочуть заборонити

За словами виконувача обов’язків голови секретаріату FCTC Ендрю Блека, фільтри не лише не роблять куріння безпечнішим, а й є найпоширенішим видом сміття у світі.

Щороку люди викидають близько 4,5 трильйона недопалків, і їхні пластикові фільтри:

не розкладаються;

виділяють токсичні речовини;

перетворюються на мікропластик.

Представник ВООЗ з питань довкілля та клімату Рюдіґер Креш назвав фільтри «одними з найбільших забруднювачів води», особливо через токсиканти, які вони містять.

Позиція країн і тиск індустрії

Остаточне рішення щодо заборони фільтрів ухвалюватимуть уряди. На сьогодні FCTC ратифікували близько 180 держав.

Напередодні ВООЗ попередила, що тютюнова індустрія намагається вплинути на конференцію та зірвати рішення, просуваючи «альтернативні» продукти й створюючи штучні суперечки між країнами.

Учасники обговорюватимуть:

екологічну шкоду тютюнової індустрії;

агресивний маркетинг тютюну та новітніх продуктів;

стрімке зростання використання електронних сигарет серед підлітків.

За оцінками ВООЗ, у світі вже понад 100 млн людей користуються вейпами, з них щонайменше 15 млн — діти 13–15 років.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що попри рекламу «зменшеної шкоди», немає доказів, що електронні сигарети дають користь для громадського здоровʼя, зате зростає кількість досліджень про їхню шкоду.

Чому вейпи стали загрозою для дітей

За даними ВООЗ, нові продукти активно просувають у соцмережах, використовуючи:

яскраві дизайни;

солодкі смаки;

образи, які приваблюють дітей.

Керівник підрозділу ВООЗ з правових питань охорони здоровʼя Бен МакҐрейді заявив, що індустрія «лобіює як шалена» та намагається переконати світ, що її продукти — «менш шкідлива альтернатива», хоча вони цілеспрямовано приваблюють підлітків.

Що пропонує ВООЗ

Організація наполягає на повній забороні реклами, промоції та спонсорства тютюнових виробів, включно з вейпами та нікотиновими пакетиками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.