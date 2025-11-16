  1. Общество
Исчезнут ли окурки с улиц — ВОЗ обсуждает полный запрет сигаретных фильтров

19:17, 16 ноября 2025
Мировые эксперты рассматривают запрет фильтров из-за их токсичности, микропластика и растущего влияния табачной индустрии на детей.
Исчезнут ли окурки с улиц — ВОЗ обсуждает полный запрет сигаретных фильтров
У Женеве состоится 11-я Конференция сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (FCTC), где одно из главных внимания уделят проблеме миллиардов окурков, засоряющих планету. Часть экспертов предлагает радикальное решение — полный запрет сигаретных фильтров. Об этом сообщает Barron's.

Почему фильтры хотят запретить

По словам исполняющего обязанности главы секретариата FCTC Эндрю Блэка, фильтры не только не делают курение безопаснее, но и являются самым распространённым видом мусора в мире.

Ежегодно люди выбрасывают около 4,5 трлн окурков, и их пластиковые фильтры:

  • не разлагаются;
  • выделяют токсичные вещества;
  • превращаются в микропластик.

Представитель ВОЗ по вопросам окружающей среды и климата Рюдигер Креш назвал фильтры «одними из крупнейших загрязнителей воды», особенно из-за токсикантов, которые они содержат.

Позиция стран и давление индустрии

Окончательное решение относительно запрета фильтров будут принимать правительства. На сегодня FCTC ратифицировали около 180 государств.

Накануне ВОЗ предупредила, что табачная индустрия пытается повлиять на конференцию и сорвать решения, продвигая «альтернативные» продукты и создавая искусственные споры между странами.

Участники будут обсуждать:

  • экологический вред табачной индустрии;
  • агрессивный маркетинг табака и новых продуктов;
  • стремительный рост использования электронных сигарет среди подростков.

По оценкам ВОЗ, в мире уже более 100 млн человек пользуются вейпами, из них как минимум 15 млн — дети 13–15 лет.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что, несмотря на рекламу «снижения вреда», нет доказательств, что электронные сигареты приносят пользу общественному здоровью, зато растёт количество исследований об их вреде.

Почему вейпы стали угрозой для детей

По данным ВОЗ, новые продукты активно продвигают в соцсетях, используя:

  • яркие дизайны;
  • сладкие вкусы;
  • образы, которые привлекают детей.

Руководитель подразделения ВОЗ по правовым вопросам здравоохранения Бен МакГрэди заявил, что индустрия «лоббирует как безумная» и пытается убедить мир, что её продукты — «менее вредная альтернатива», хотя они целенаправленно привлекают подростков.

Что предлагает ВОЗ

Организация настаивает на полном запрете рекламы, промоции и спонсорства табачных изделий, включая вейпы и никотиновые пакетики.

