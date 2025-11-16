  1. В Україні

У Запоріжжі викрили схему втечі військових за кордон з підробленими документами

20:47, 16 листопада 2025
Підозрювані виготовляли фальшиві документи та за десятки тисяч доларів допомагали військовим самовільно залишати службу й незаконно виїжджати з України.
У Запоріжжі правоохоронці ліквідували схему, через яку військові незаконно залишали місця служби та виїжджали за межі України. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, група щонайменше з 4 осіб, серед яких двоє правоохоронців, на територіях кількох областей України протягом тривалого часу «допомагала» військовослужбовцям ухилятись від військової служби.

Підозрювані виготовляли сфальсифіковані документи, за допомогою яких військовослужбовці самовільно залишали місце служби та в подальшому незаконно виїжджали за межі України.

Вартість «послуг» становила від 5 до 20 тисяч доларів.

Так, під час передачі черговим військовослужбовцем «грошової винагороди» у розмірі 13 тис. доларів затримано двох осіб.

Надалі проведено 21 обшук у Запоріжжі та Хмельницькому за місцями проживання і у транспортних засобах підозрюваних та інших пов’язаних осіб, за результатами яких виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 130 тисяч доларів, що мають злочинне походження.

Також вилучено два автомобілі, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, смартфони та інші мобільні засоби зв’язку.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

хабар військові Запоріжжя військовослужбовці перетин кордону

