В Запорожье разоблачили схему побега военнослужащих за границу с поддельными документами

В Запорожье правоохранители ликвидировали схему, через которую военнослужащие незаконно покидали места службы и выезжали за пределы Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, группа как минимум из 4 человек, среди которых двое правоохранителей, на территориях нескольких областей Украины в течение длительного времени «помогала» военнослужащим уклоняться от военной службы.

Подозреваемые изготавливали поддельные документы, с помощью которых военнослужащие самовольно покидали место службы и в дальнейшем незаконно выезжали за пределы Украины.

Стоимость «услуг» составляла от 5 до 20 тысяч долларов.

Так, во время передачи очередным военнослужащим «денежного вознаграждения» в размере 13 тыс. долларов задержаны двое человек.

В дальнейшем проведено 21 обыск в Запорожье и Хмельницком по местам проживания и в транспортных средствах подозреваемых и других связанных лиц, по результатам которых обнаружено и изъято денежные средства в сумме 130 тысяч долларов, имеющие преступное происхождение.

Также изъяты два автомобиля, документы, черновые записи, компьютерная техника, смартфоны и другие мобильные средства связи.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

