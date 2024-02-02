Як пройти ВЛК у поліклініках військових госпіталів: роз’яснення Міноборони

Для того, щоб потрапити на військово-лікарську комісію, військовослужбовцю потрібно подати рапорт своєму командиру.

Фото: 24tv.ua

Міністерство оборони України роз’яснило, як пройти військово-лікарську комісію у поліклініках військових госпіталів.

Для того, щоб потрапити на ВЛК, військовослужбовцю потрібно подати рапорт своєму командиру. Командир також може самостійно ухвалити відповідне рішення і відправити військовослужбовця на ВЛК.

Після цього начальник медичної служби частини реєструє військовослужбовця в електронній черзі і формує направлення. Там чітко вказується місце та час проходження ВЛК.

Пройти ВЛК в поліклініках військових госпіталів можна у Вінниці, Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Працюють вони з понеділка по суботу з 8:00 до 17:00.

Військовослужбовець формує пакет документів для проходження ВЛК та прибуває у військовий госпіталь. Він включає в себе:

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

посвідчення УБД (за наявності);

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини травми від військової частини (у разі отримання травми, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);

витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Оригінали або копії направлення на медичний огляд ВЛК та інші документи, необхідні для прийняття постанов ВЛК, надсилаються або надаються військовою частиною (закладом, установою) до закладу охорони здоров’я (установи) в електронній або паперовій формі в установленому законодавством порядку.

Прибувши у поліклініку військового госпіталю, військовослужбовець приходить в кабінет ВЛК. Звідти його скеровують до терапевта та надають картку обстеження та медичного огляду. Терапевт проводить огляд і скеровує до спеціалізованих лікарів та на аналізи. Він же формує подальший порядок проходження лікарів за електронною чергою.

Після проходження всіх необхідних обстежень та аналізів Комісія ухвалює або постанову про придатність, обмежену придатність до військової служби, потребу у відпустці, або постанову про непридатність до військової служби.

У першому випадку постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК, яка видається на руки військовослужбовцю або надсилається до військової частини. Після цього військовослужбовець скеровується у свою військову частину або за місцем проведення відпустки.

У другому випадку в подальшому військовослужбовець звільняється з військової служби за станом здоров’я та скеровується до ТЦК та СП.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи незаконно, на думку військовослужбовця, відмовляють в направленні на ВЛК потрібно:

звернутися до старшого начальника;

якщо це не допомагає – зателефонувати на гарячу лінію Командування Медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) та/або Міністерства оборони України (1512) і пояснити свою проблему;

якщо це не спрацювало, тоді потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

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