Україна працює над відкриттям одного з аеропортів, — підтвердив Андрій Єрмак

За словами очільника ОП, це буде потужний поштовх для розвитку економіки.

Фото: president.gov.ua

Україна хоче відновити повітряне сполучення та працює над запуском роботи одного з аеропортів. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть (закриті, - ред.). Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки», – розповів Єрмак.

Водночас він не уточнив, який саме аеропорт може відновити свою роботу.

Раніше Олексій Данілов назвав головні умови для відновлення авіасполучення в Україні.

Також раніше повідомлялося, що Україна працює над відновленням авіапольотів до міжнародного аеропорту «Бориспіль», що на Київщині.

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