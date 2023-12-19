«Бориспіль» – як Чорне море, буде перемогою українського ППО, – Зеленський про відновлення роботи аеропорту

Зеленський зазнчив, що Україна вже обговорювала з партнерами питання відновлення роботи аеропорту «Бориспіль» та знає конкретні дії.

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Україна працює над відновленням авіапольотів до міжнародного аеропорту «Бориспіль», що на Київщині, – повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Під час цієї зустрічі один із присутніх польських журналістів поцікавився, коли його мати зможе прилетіти до Києва після новин про виліт літака з «Борисполя», на що Зеленський з гумором запропонував поки що використовувати вагон, оскільки відкриття аеропорту – це «дуже серйозна операція».

«Бориспіль — це як Чорне море. Його відкриття — це перемога українського ППО. Це говоритиме про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозний та потужний економічний крок. Ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно. Передайте, будь ласка, мамі, нехай буде здорова, ми працюємо над її ідеєю», — сказав президент.

Президент відзначив, що Україна вже обговорювала це питання з партнерами та знає, які конкретні дії їй потрібно здійснити для відновлення роботи «Борисполя». На завершення своєї відповіді, Зеленський побажав матері журналіста міцного здоров'я та зазначив, що працюють над ідеєю забезпечення можливості прильоту.

Під час прессконференції Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна.

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