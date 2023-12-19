Володимир Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна

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Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

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Володимир Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна

18:46, 19 грудня 2023
Президент Володимир Зеленський пояснив, що ані командири, ані західні партнери не знають точно, коли говорять, що війна триватиме багато років.
Володимир Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна
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Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня пояснив, чи може війна закінчитися у 2024 році.

«Я думаю, що ніхто не знає відповіді (чи закінчиться війна в 2024 році). Навіть ті поважні люди, командири, наші західні партнери – коли вони кажуть, що це війна на багато років – вони не знають.

Це діалог. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності», зазначив Зеленський.

«Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, від багатьох напрямків, але в першу чергу від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – ми завершимо війну раніше. Можна жити із скепсисом, а можна і країну «про..», вибачте, зі скепсисом. А я до цього не готовий. А таких, як я дуже багато, мільйони. Ми не готові віддати нашу країну», підкреслив Зеленський

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що чекає від військового керівництва плану мобілізації та демобілізації, бо ті цифри, яке воно озвучило – мобілізувати 450-500 тисяч людей, повинні мати підгрунтя. Також він зазначив, що мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн, він би хотів розуміння від Прем’єр-міністра, міністра фінансів – а звідки брати гроші.

Автор: Наталя Мамченко 

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