Володимир Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна

Президент Володимир Зеленський пояснив, що ані командири, ані західні партнери не знають точно, коли говорять, що війна триватиме багато років.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня пояснив, чи може війна закінчитися у 2024 році.

«Я думаю, що ніхто не знає відповіді (чи закінчиться війна в 2024 році). Навіть ті поважні люди, командири, наші західні партнери – коли вони кажуть, що це війна на багато років – вони не знають.

Це діалог. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності», зазначив Зеленський.

«Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, від багатьох напрямків, але в першу чергу від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – ми завершимо війну раніше. Можна жити із скепсисом, а можна і країну «про..», вибачте, зі скепсисом. А я до цього не готовий. А таких, як я дуже багато, мільйони. Ми не готові віддати нашу країну», підкреслив Зеленський

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що чекає від військового керівництва плану мобілізації та демобілізації, бо ті цифри, яке воно озвучило – мобілізувати 450-500 тисяч людей, повинні мати підгрунтя. Також він зазначив, що мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн, він би хотів розуміння від Прем’єр-міністра, міністра фінансів – а звідки брати гроші.

Автор: Наталя Мамченко

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