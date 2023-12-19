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Володимир Зеленський: військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей, але вони повинні представити план

18:31, 19 грудня 2023
Президент Володимир Зеленський розповів, що чекає від військового керівництва плану мобілізації та демобілізації, бо ті цифри, яке воно озвучило – мобілізувати більше 440 тисяч людей, повинні мати підґрунтя.
Володимир Зеленський: військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей, але вони повинні представити план
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Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня пояснив, чи є зараз подальший план з мобілізації.

«Це питання наших військових, Главкома, Генштабу. Вони звернулись на Ставці щодо даного питання, звернулись стосовно дефіциту. Вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок. Бо це питання людей, фінансів, обороноздатності і справедливості. Мені потрібна конкретика.

Також питання, що буде з тими хлопцями, які два роки там захищають нашу державу. Тому це має бути комплексний план, в якому надані відповіді – перш за все, суспільству», - підкреслив Зеленський.

«Я поки не побачив там демобілізації, хоча це питання номер один. І не питання, як це буде називатися. А це питання справедливості по відношенню до наших воїнів, яких ми не можемо втратити.

Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти шляхи демобілізаційні.

Ось чому я попросив відповіді», зазначив він.

Також це питання відпусток, переходу з одного місця до іншого. Це повинно знайти відповіді у військового керівництва, додав Зеленський.

«Вони попросили підключити щодо діджиталізації деяких процесів, бо люди є як в Україні, так вони є і за кордоном. Це такий складний процес», зазначив Президент.

«Для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок. І це важливий момент, без якого це не працює.

Вони повинні підготувати документ, і далі це буде проходити у Верховній Раді України.

Що стосується фінансів, то між нами, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн. Тому я би хотів розуміння від Прем’єр-міністра, міністра фінансів – а звідки гроші?» - підкреслив Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко 

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