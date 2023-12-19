Владимир Зеленский: военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но они должны представить план

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский: военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но они должны представить план

18:31, 19 декабря 2023
Президент Владимир Зеленский рассказал, что ждет от военного руководства плана мобилизации и демобилизации, потому что те цифры, которые оно озвучило – мобилизовать более 440 тысяч человек, должны иметь основания.
Владимир Зеленский: военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но они должны представить план
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря объяснил, есть ли сейчас дальнейший план мобилизации.

«Это вопрос наших военных, Главкома, Генштаба. Они обратились на Ставке по данному вопросу, обратились по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление. Это вопрос людей, финансов, обороноспособности и справедливости. Мне нужна конкретика.

Также вопрос, что будет с ребятами, которые два года там защищают наше государство. Поэтому это должен быть комплексный план, в котором даны ответы – прежде всего обществу», - подчеркнул Зеленский.

«Я пока не увидел там демобилизации, хотя это вопрос номер один. И не вопрос, как это будет называться. А это вопрос справедливости по отношению к нашим воинам, которых мы не можем потерять.

Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные пути.

Вот почему я попросил ответы», – отметил он.

Также это вопрос отпусков, перехода из одного места в другое. Это должно найти ответы у военного руководства, добавил Зеленский.

«Они попросили подключить диджитализацию некоторых процессов, потому что люди есть как в Украине, так они есть и за рубежом. Это такой сложный процесс», – отметил Президент.

«Для меня очень важно, если 440 тысяч плюс, то кто заслуживает права отдыха. И это немаловажный момент, без которого это не работает.

Они должны подготовить документ и дальше это будет проходить в Верховной Раде Украины.

Что касается финансов, то между нами мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн. Поэтому я хотел бы понимание от Премьер-министра, министра финансов – а откуда деньги?» – подчеркнул Владимир Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду