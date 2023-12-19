Владимир Зеленский: военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но они должны представить план

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ждет от военного руководства плана мобилизации и демобилизации, потому что те цифры, которые оно озвучило – мобилизовать более 440 тысяч человек, должны иметь основания.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря объяснил, есть ли сейчас дальнейший план мобилизации.

«Это вопрос наших военных, Главкома, Генштаба. Они обратились на Ставке по данному вопросу, обратились по поводу дефицита. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч. Это очень серьезная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление. Это вопрос людей, финансов, обороноспособности и справедливости. Мне нужна конкретика.

Также вопрос, что будет с ребятами, которые два года там защищают наше государство. Поэтому это должен быть комплексный план, в котором даны ответы – прежде всего обществу», - подчеркнул Зеленский.

«Я пока не увидел там демобилизации, хотя это вопрос номер один. И не вопрос, как это будет называться. А это вопрос справедливости по отношению к нашим воинам, которых мы не можем потерять.

Если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные пути.

Вот почему я попросил ответы», – отметил он.

Также это вопрос отпусков, перехода из одного места в другое. Это должно найти ответы у военного руководства, добавил Зеленский.

«Они попросили подключить диджитализацию некоторых процессов, потому что люди есть как в Украине, так они есть и за рубежом. Это такой сложный процесс», – отметил Президент.

«Для меня очень важно, если 440 тысяч плюс, то кто заслуживает права отдыха. И это немаловажный момент, без которого это не работает.

Они должны подготовить документ и дальше это будет проходить в Верховной Раде Украины.

Что касается финансов, то между нами мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн. Поэтому я хотел бы понимание от Премьер-министра, министра финансов – а откуда деньги?» – подчеркнул Владимир Зеленский.

Автор: Наталя Мамченко

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