Украина получит новые системы Patriot для защиты в зимний период, – Зеленский

Украина договорилась со странами-партнерами о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

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Украина получит помощь от международных партнеров в виде новых систем противовоздушной обороны Patriot для защиты зимой от возможных российских воздушных ударов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что эта инициатива стала результатом его ряда зарубежных визитов. Зеленский не уточнил конкретные страны, которые отправят системы защиты, или точное количество систем, которые поступят в Украину, отметив, что соответствующие соглашения были заключены во время его командировок, но пока не были разглашены в целях безопасности.

"Была такая у меня серьезная командировка с моей командой. Несколько, не буду говорить количество, новых систем Patriot будут в Украине, защищать нас зимой. Обещал не говорить количество пока не будут защищать", - сказал президент.

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