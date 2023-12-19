Володимир Зеленський проводить підсумкову пресконференцію: онлайн-трансляція

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня підсумовує головні події року.

У вівторок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію, де підсумовує головні події 2023 року.

Офіс Президента оголосив про захід напередодні. Від одного ЗМІ було дозволено акредитувати одного кореспондента, одного оператора і одного фотографа.

Нагадаємо, попередня підсумкова пресконференція Зеленського відбулася у річницю повномасштабного вторгнення росії – 24 лютого 2023 року. Президент відповів на низку питань журналістів.

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