Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря подводит итоги главных событий года.

Во вторник, 19 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, где подытоживает главные события 2023 года.

Офис Президента объявил о мероприятии накануне. От одного СМИ было разрешено аккредитовать одного корреспондента, одного оператора и одного фотографа.

Напомним, предыдущая итоговая пресс-конференция Зеленского состоялась в годовщину полномасштабного вторжения россии - 24 февраля 2023 года. Президент ответил на ряд вопросов журналистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.