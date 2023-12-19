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  1. В Україні

Як визначати строк служби РРО: податкова дала кілька порад

20:05, 19 грудня 2023
Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.
Як визначати строк служби РРО: податкова дала кілька порад
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Західне міжрегіональне управління Державноъ податковоъ служби повідомляє, як визначати строк служби РРО. 

Зазначається, що відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів № 601 «Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстратора розрахункових операцій» із змінами та доповненнями строк служби реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) - строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність РРО.

Строк служби реєстраторів розрахункових операцій встановлює виробник цієї продукції.

При визначенні строку служби РРО слід керуватися нормою щодо семирічного строку з моменту введення в експлуатацію, але не більше дев’яти років від дати випуску.

Реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації РРО відповідно до пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування РРО, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 547).

Для скасування реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО заяву за формою № 4-РРО "Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій" (J1313605). Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в Центрі сервісного обслуговування, з яким суб’єктом господарювання укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО. 

Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає до контролюючого органу реєстраційне посвідчення. 

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