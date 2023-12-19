В Полтаві експодатківець «кришував» незаконну діяльність горілчаного заводу: ДБР завершило розслідування

Екс-працівник податкової служби посприяв уникнути від сплати податків на суму в понад 2,7 млн гривень місцевому виробнику спиртного.

Джерело фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування щодо екс-працівника податкової служби в Полтаві, який за підозрою «кришував» незаконну діяльність горілчаного заводу. Виявилося, що колишній керівник відділу Головного управління податкової служби у Полтавській області сприяв уникненню сплати податків у сумі понад 2,7 мільйонів гривень місцевому виробнику горілки.

Підприємство функціонувало без відповідної ліцензії та виготовляло горілку та алкогольні напої із підробленими акцизними марками. Виробничі можливості заводу обмежувалися лише виробництвом до 60 тисяч пляшок за зміну.

Замість контролю за правильністю обліку та виробництва алкогольних напоїв на заводі, керівник відділу податкової служби сприяв ухиленню від закону, навіть надававши поради щодо того, як краще приховувати незаконну діяльність. Додатково, він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення формальних податкових перевірок.

Після початку розслідування працівника відсторонили від роботи у податковій службі.

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