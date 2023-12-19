В Полтаве экс-податчик «крышевал» незаконную деятельность водочного завода: ГБР завершило расследование

Экс-работник налоговой службы поспособствовал избежать от уплаты налогов на сумму в более 2,7 млн гривен местному производителю спиртного.

Источник фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о завершении расследования в отношении экс-работника налоговой службы в Полтаве, который по подозрению «крышевал» незаконную деятельность водочного завода. Оказалось, что бывший руководитель отдела Главного управления налоговой службы в Полтавской области способствовал избежанию уплаты налогов в сумме более 2,7 миллионов гривен местному производителю водки.

Предприятие функционировало без соответствующей лицензии и производило водку и алкогольные напитки с поддельными акцизными марками. Производственные возможности завода ограничивались лишь производством до 60 тысяч бутылок в смену.

Вместо контроля за правильностью учета и производства алкогольных напитков на заводе, руководитель отдела налоговой службы способствовал уклонению от закона, даже давая советы относительно того, как лучше скрывать незаконную деятельность. Дополнительно, он согласовывал с руководством предприятия даты и время проведения формальных налоговых проверок.

После начала расследования работника отстранили от работы в налоговой службе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.