Можно ли лишить водительского удостоверения лицо, проживающее в городе под постоянными обстрелами, — позиция Верховного Суда

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Можно ли лишить водительского удостоверения лицо, проживающее в городе под постоянными обстрелами, — позиция Верховного Суда

15:22, 19 декабря 2023
Может ли суд лишить права управлять транспортными средствами лицо, которому водительское удостоверение может понадобиться для эвакуации из-под обстрелов – постановление ВС.
Можно ли лишить водительского удостоверения лицо, проживающее в городе под постоянными обстрелами, — позиция Верховного Суда
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Кассационный уголовный суд ВС в своем постановлении отметил, что не является достаточным основанием для неназначения лицу дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами и обстоятельства, что город, в котором проживает осужденный, находится под ежедневными обстрелами, и это может потребовать принятия им мер для сохранение жизни и здоровья семьи путем эвакуации на транспортном средстве, а отсутствие у него вышеуказанного права лишает его такой возможности.

У разі погіршення безпекової ситуації в місті, що вимагатиме від засудженого вжиття заходів для евакуації його родини, останній не буде позбавлений можливості керувати транспортним засобом навіть без наявності в нього посвідчення водія, оскільки такі його дії вчинятимуться у стані крайньої необхідності. А це, відповідно до вимог ст. 39 КК України щодо крайньої необхідності, не є кримінально караним діянням. Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду, який розглянув кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху водієм (ч. 2 ст. 286 КК України).

Як установили суди, водій здійснив наїзд на дитину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу і мала перевагу в русі, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Місцевий суд призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами та звільнив його від відбування покарання з випробуванням. Апеляційний суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив свій вирок, зокрема, позбавивши водія права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

У касаційних скаргах засуджений і його захисник вказали про те, що при призначенні особі додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами суд апеляційної інстанції не врахував, зокрема, те, що м. Запоріжжя, де мешкає засуджений, перебуває під щоденними обстрілами. Ці обставини можуть вимагати від засудженого вжиття заходів для збереження життя та здоров’я родини шляхом евакуації на транспортному засобі.

ККС ВС погодився з апеляційним судом у тому, що незастосування до засудженого додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами буде недостатнім для виправлення та перевиховання.

З постановою ККС ВС від 7 листопада 2023 року у справі № 336/5442/19 (провадження № 51-4391км23) можна ознайомитись за посиланням.

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