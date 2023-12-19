В Киеве правоохранители провели осмотр территории над станцией метро «Демеевская»

Проведено тщательный осмотр тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбидская, поверхности над туннелем, русла реки Днепр и окрестности.

Как мы ранее сообщали, 13 декабря следователи провели одновременные обыски в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии.

Во вторник, 19 декабря, следователи управления полиции в метрополитене совместно с экспертами провели тщательный осмотр тоннеля между станциями метро Демеевская-Лыбидская, поверхности над туннелем, русла реки Днепр и окрестности. Об этом сообщили в полиции Киева и пояснили, что следственные действия проводятся в связи с возникновением аварийной ситуации, что привела к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель метрополитена.

Также в полиции отметили, что в рамках уголовного производства уже назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза.

Ранее стало известно, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.