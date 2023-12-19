У Києві правоохоронці провели огляд території над станцією метро «Деміївська»

Проведено ретельний огляд тунелю між станціями метро Деміївська-Либідська, поверхні над тунелем, русла річки Дніпро та навколишньої місцевості.

Як ми раніше повідомляли, 13 грудня, слідчі провели одночасні обшуки у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

У вівторок, 19 грудня, слідчі управління поліції у метрополітені спільно з експертами провели ретельний огляд тунелю між станціями метро Деміївська-Либідська, поверхні над тунелем, русла річки Дніпро та навколишньої місцевості. По це повідомили у поліції Києва та пояснили, що слідчі дії проводяться у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель метрополітену.

Також у поліції зазначили, що у рамках кримінального провадження вже призначена комплексна судова будівельно-технічна експертиза.

Раніше стало відомо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік.

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