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Поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА

10:35, 13 грудня 2023
Слідчі розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.
Поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА
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У середу, 13 грудня, поліція проводить слідчі дії в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.

Як повідомили у поліції, слідчі розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

«Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік.

Раніше стало відомо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

 

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