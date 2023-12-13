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  1. В Украине

Полиция Киева проводит обыски в «Киевском метрополитене», «Метробуде» и структурных подразделениях КГГА

10:35, 13 декабря 2023
Следователи начали проведение одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная небрежность» в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии.
Полиция Киева проводит обыски в «Киевском метрополитене», «Метробуде» и структурных подразделениях КГГА
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В среду, 13 декабря, полиция проводит следственные действия в «Киевском метрополитене», «Метробуде» и структурных подразделениях КГГА.

Как сообщили в полиции, следователи начали проведение одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная небрежность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии.

«Следствие ставит своей целью проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена», - говорится в сообщении.

Напомним, что по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Комиссией рассмотрено ситуацию, которая произошла на перегоне Оболонско-Теремковской линии метрополитена Киева.

Отметим, что между станциями метро «Теремки»-«Демеевская» 13 декабря заработает «челночное» движение поездов: график.

Ранее стало известно, что в связи с подтоплением тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

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