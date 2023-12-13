В Запорожье задержали церковную хористку УПЦ МП, которая корректировала огонь по позициям ВСУ

СБУ задержала одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки рф по Запорожью и ожидала полной оккупации региона.

Источник фото: СБУ

СБУ задержала церковную хористку и жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая корректировала вражеские ракетные удары на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Запорожье, - сообщили в СБУ.

Отмечается, что координаты, которые предоставляла задержанная хористка, российские оккупанты пытались использовать для поражения мест базирования украинских военных в Запорожье и прилегающих районах. Прежде всего вражескую армию интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые были привлечены к контрнаступательным операциям в регионе.

Кроме того, задержанная поддерживала преступные действия российских оккупантов с самого начала полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. В течение этого времени она систематически передавала информацию о сосредоточении украинских военных сил и их техники в регионе своим знакомым в россии, которые, в свою очередь, сообщали об этом российские спецслужбы.

Во время проведения обысков в месте жительства задержанной был обнаружен мобильный телефон, который использовался для передачи закрытой информации. Сейчас задержанной объявлено подозрение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ в условиях военного положения.

Расследование по этому делу продолжается.

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