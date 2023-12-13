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  1. В Україні

В Запоріжжі затримали церковну хористку УПЦ мп, яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ

20:02, 13 грудня 2023
СБУ затримала одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки рф по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону.
В Запоріжжі затримали церковну хористку УПЦ мп, яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ
Джерело фото: СБУ
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СБУ затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала ворожі ракетні удари на позиції Збройних Сил України поблизу міста Запоріжжя, – повідомили в СБУ.

Зазначається, що координати, які надавала затримана хористка, російські окупанти намагалися використовувати для ураження місць базування українських військових в Запоріжжі та прилеглих районах. Передусім ворожу армію цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які були залучені до контрнаступальних операцій у регіоні.

Крім того, затримана підтримувала злочинні дії російських окупантів з самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Протягом цього часу вона систематично передавала інформацію про зосередження українських військових сил та їхньої техніки в регіоні своїм знайомим у росії, які, у свою чергу, сповіщали про це російські спецслужби.

Під час проведення обшуків у місці проживання затриманої був виявлений мобільний телефон, що використовувався для передачі закритої інформації. Наразі затриманій оголошено підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України - незаконне поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Розслідування у цій справі триває.

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