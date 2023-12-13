В Запоріжжі затримали церковну хористку УПЦ мп, яка коригувала вогонь по позиціях ЗСУ

СБУ затримала одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки рф по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону.

Джерело фото: СБУ

СБУ затримала церковну хористку та дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка коригувала ворожі ракетні удари на позиції Збройних Сил України поблизу міста Запоріжжя, – повідомили в СБУ.

Зазначається, що координати, які надавала затримана хористка, російські окупанти намагалися використовувати для ураження місць базування українських військових в Запоріжжі та прилеглих районах. Передусім ворожу армію цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які були залучені до контрнаступальних операцій у регіоні.

Крім того, затримана підтримувала злочинні дії російських окупантів з самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Протягом цього часу вона систематично передавала інформацію про зосередження українських військових сил та їхньої техніки в регіоні своїм знайомим у росії, які, у свою чергу, сповіщали про це російські спецслужби.

Під час проведення обшуків у місці проживання затриманої був виявлений мобільний телефон, що використовувався для передачі закритої інформації. Наразі затриманій оголошено підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України - незаконне поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Розслідування у цій справі триває.

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