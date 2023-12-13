Як та коли надається допомога по тимчасовій непрацездатності члена сім’ї: роз’яснення

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснив, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається на підставі листка непрацездатності, за кошти ПФУ починаючи з першого дня необхідності догляду.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо ж така дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.

Допомога для догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, – не більш як за 7 календарних днів.

У разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, допомога по тимчасовій непрацездатності надається іншій застрахованій особі, яка доглядає за дитиною у цей час, з першого дня за весь період захворювання.

Якщо застрахована особа у період здійснення догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім’ї перебувала у щорічній відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Розмір допомоги по догляду обчислюється на загальних підставах і становить від 50% до 100% середньої заробітної плати застрахованої особи, залежно від набутого страхового стажу або наявності у неї пільг.

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