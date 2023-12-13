Уряд затвердив новий порядок перевірок органів ліцензування – що передбачено

В оновленому порядку більш чітко виписані повноваження посадових осіб ДРС під час проведення перевірок.

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Кабмін удосконалив та осучаснив процедуру перевірок органів ліцензування Державною регуляторною службою.

Рішення про затвердження в новій редакції Порядку Уряд підтримав на засіданні 12 грудня.

Оновлений порядок передбачає, між іншим, можливість проведення Державною регуляторною службою невиїзних перевірок. Органу ліцензування, щодо якого проводиться така перевірка, достатньо буде надіслати комісії копії необхідних документів у електронній формі або поштою.

«Запровадження такого механізму заощадить державні кошти на відрядження, дозволить більш раціонально використовувати робочі ресурси», - розповів заступник Міністра економіки Олексій Соболев.

Також у Мінекономіки зазначили, що в оновленому порядку, крім того, більш чітко виписані повноваження посадових осіб ДРС під час проведення перевірок.

Новацією документу є також повноваження органу ліцензування щодо якого здійснюється перевірка. Так, наприклад, органи ліцензування можуть не допускати комісію до перевірки в разі, якщо така перевірка проводиться з порушенням законодавства, в тому числі в частині періодичності, встановленої тривалості проведення тощо.

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