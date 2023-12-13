У Києві на Воскресенському проспекті через аварію змінено рух громадського транспорту

Через пошкодженням контактної мережі змінено рух тролейбусів №29д, 50к та автобусів №44, 46.

У зв’язку з пошкодженням контактної мережі у Києві, на проспекті Воскресенському тимчасово змінили маршрути руху тролейбусів та автобусів, – попередили в КМДА.

Зокрема, рух тролейбуса № 29д організували від залізничного вокзалу "Зеніт" до проспекту Воскресенського, зупиняючись на вулиці Сулеймана Стальського. Щодо тролейбусного маршруту №50к, він курсуватиме від вулиці Милославської до проспекту Воскресенського, також через вулицю Сулеймана Стальського, а також до станції метро "Лук’янівська" за маршрутом тролейбуса №31.

Щодо автобусів №№44, 46, їхні маршрути тимчасово пролягатимуть через проспект Алішера Навої, вулицю Остафія Дашкевича та вулицю Петра Запорожця.

Аварійні бригади уже розпочали процес відновлення контактної мережі для якнайшвидшого відновлення звичного руху транспорту у зазначених напрямках.

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