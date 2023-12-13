Жителів багатоповерхівки, яка найбільше постраждала від ракетного удару, тимчасово прихистять в Пункті Незламності

В Дніпровському районі Києва уламки ракети пошкодили багатоповерхівку, постраждали 45 людей.

Джерело фото: Поліція Києва

Вночі 13 грудня росія завдала ракетного удару по Києву. У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 45 людей. З них 18 осіб були госпіталізовані, у тому числі 2 дітей, тоді як 27 людей отримали медичну допомогу на місці, серед них і троє дітей. Мешканців найбільше постраждалої багатоповерхівки тимчасово прихистять в Пункті Незламності. Про це повідомили в КМДА.

Пункт Незламності був організований на території школи №98, розташованої поблизу. У зв’язку з цим заходом, учні цієї школи переведені на дистанційну форму навчання для забезпечення їхньої безпеки та комфорту.

Місцеві, які постраждали від ракетного удару, в Пункті Незламності матимуть доступ до тепла, гарячих напоїв, інтернету, зв’язку та першої медичної допомоги. Це рішення призначене для забезпечення тимчасового притулку та необхідних умов для постраждалих унаслідок даної події.





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