Жителей многоэтажки, которая больше всего пострадала от ракетного удара, временно приютят в Пункте Несокрушимости

В Днепровском районе Киева обломки ракеты повредили многоэтажку, пострадали 45 человек.

Источник фото: Полиция Киева

Ночью 13 декабря россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Днепровском районе столицы в результате вражеской атаки в целом пострадали 45 человек. Из них 18 человек были госпитализированы, в том числе 2 детей, тогда как 27 человек получили медицинскую помощь на месте, среди них и трое детей. Жителей больше всего пострадавшей многоэтажки временно приютят в Пункте Несокрушимости. Об этом сообщили в КГГА.

Пункт Несокрушимости был организован на территории школы №98, расположенной поблизости. В связи с этим мероприятием, ученики этой школы переведены на дистанционную форму обучения для обеспечения их безопасности и комфорта.

Местные, пострадавшие от ракетного удара, в Пункте Несокрушимости будут иметь доступ к теплу, горячим напиткам, интернету, связи и первой медицинской помощи. Это решение предназначено для обеспечения временного убежища и необходимых условий для пострадавших в результате данного события.





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